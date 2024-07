Marido de Andréa Sorvetão reage sobre a ausência dela no Altas Horas

O cantor Conrado, marido da ex-Paquita Andréa Sorvetão, abriu o jogo sobre a ausência dela na gravação das Paquitas no Altas Horas

O cantor Conrado se pronunciou sobre a ausência de sua esposa, a ex-Paquita Andréa Sorvetão, no encontro de Paquitas durante a gravação do programa Altas Horas, da Globo, nesta semana. Ele gravou um vídeo nas redes sociais para dizer que a esposa não foi convidada para rebater os rumores de que ela não teria ido por vontade própria.

"Falaram que ela não aceitou o convite. É mentira. Ela não foi convidada para fazer o programa. Se ela for convidada, ela vai. Mas ela não foi convidada. Ponto. E as pessoas dizem: 'Por que ela não foi convidada?' Não sei. A gente também não sabe", disse ele.

Além disso, Conrado rebateu os rumores de que Andréa teria pedido um cachê muito alto para participar do documentário das Paquitas. "Cada um negociou independentemente os cachês. Nós negociamos o nosso", contou.

Vale lembrar que Sorvetão teve sua relação com as ex-Paquitas estremecida por causa de discordâncias políticas nos últimos anos.

A ausência de Bárbara Borges

A atriz Bárbara Borges faltou na gravação do especial das Paquitas no programa Altas Horas, da Globo, na última terça-feira, 23. Ela é ex-assistente de palco da apresentadora Xuxa Meneghel e não conseguiu se reunir com as colegas durante o reencontro.

Nas redes sociais, a estrela explicou sua ausência. Ela contou que precisou viajar para apoiar o seu namorado, o ator Iran Malfitano, em uma questão familiar.

“Hoje eu iria para São Paulo participar do programa Altas Horas para o Doc Paquitas, mas o momento muito delicado e difícil que meu amor, meu companheiro, e sua família estão vivendo me fizeram vir para Vitória e estar aqui ao lado deles. A todos os fãs que me acompanham desde o meu primeiro sonho realizado: ser Paquita, meu carinho, meu amor sempre. Mas meu coração precisava estar aqui”, declarou.