Mariana Ximenes encanta ao compartilhar novo visual para 'Mania de Você'

Vilã em 'Mania de Você', Mariana Ximenes arrancou elogios dos seguidores ao compartilhar foto oficial de sua personagem em nova novela da Globo

No dia 9 de setembro, estreia na TV Globo a nova novela das 9, Mania de Você. A produção, escrita por João Emanuel Carneiro, contará com Mariana Ximenes no elenco. Interpretando a personagem Ísis, a atriz encantou os internautas com a foto oficial de sua personagem.

A vilã interpretada pela atriz é uma mulher que cresceu em uma comunidade próxima ao condomínio de luxo onde o herdeiro vive, mudando de vida quando se casou com Henrique (Antonio Saboia). Da união, nasceu Tomás (Miguel Bottini/Paulo Mendes), com quem vive uma relação conflituosa. Além disso, ísis é amante de Guga (Allan Souza Lima).

No registro compartilhado, Mariana Ximenes vestia um vestido longo encantador. E os internautas não deixaram de elogiar a produção nos comentários. "Ísis nem te conheço, mas já amo.", declarou uma seguidora. "A maior vem aí! Ansiosa pra te conhecer, Isis!", disse outra. "Mulher mais linda desse mundo. Só vem!", declarou mais uma.

Mariana Ximenes se pronuncia após ser vítima de fake news

A atriz Mariana Ximenes usou as suas redes sociais para desmentir uma informação falsa envolvendo o seu nome. Em sua conta no Instagram, a famosa compartilhou um print que dizia que ela venderia uma de suas casas na Itália para ajudar os sem-teto.

"Saudações a todos. Estou aqui para avisar a todos os meus fãs que quero vender uma de minhas casas na Itália e usarei o dinheiro para ajudar pessoas pobres e sem-teto. Preciso do apoio de todos os meus fãs", dizia a publicação de um perfil que usava o nome de Mariana.

Mariana Ximenes fez questão de negar a informação e afirmou que já está tomando as providências. "Não é verdade! Por favor, não acreditem nisso!!! Já estou tomando as providências para entender quem fez isso", escreveu ela.