Marco Ricca exibe foto rara dos 4 filhos na TV: ‘Felicidade da minha vida’

Em participação no programa Encontro, da Globo, Marco Ricca exibe foto inédita dos quatro filhos juntos. Conheça a família dele

O ator Marco Ricca surpreendeu os telespectadores ao exibir uma foto inédita de seus quatro filhos na TV. Na manhã desta quarta-feira, 14, ele esteve no programa Encontro, da Globo, e contou sobre a alegria da paternidade em sua vida.

Durante a conversa, a apresentadora Patricia Poeta chamou a atenção para uma fotos quatro filhos do ator no telão do estúdio. Na imagem, os fãs puderam ver Felipe Ricca, Maria, Antônia e José, que são os quatro herdeiros do artista.

"É a felicidade da minha vida. Eu exerço a paternidade de forma muito responsável e séria, e gosto também. Eles são maravilhosos”, disse o pai coruja. Então, ele foi questionado sobre o desafio de ser pai e respondeu: "Conseguir compreender que eles têm vida própria, a gente tentar interferir no que for necessário e deixar que eles voem, que tenham segurança para voar. Os filhos estão aí para romper, trazer o novo para os pais e para a sociedade. A gente põe filho no mundo para fazer com que o mundo melhore. Eu pus quatro pessoas aí”.

Além disso, Ricca recebeu um depoimento do filho mais velho, Felipe, que é fruto do antigo relacionamento com a atriz Adriana Esteves. "Pai, te amo demais. Você é uma pessoa especial, tenho muita honra de ser teu filho, de poder aprender contigo não só sobre a sua profissão, que hoje em dia é a minha também, mas sobre ética, valores, princípios e a pessoa linda que você é. Eu tento trabalhar e estudar ao máximo para ser cada vez mais parecido com você. Te amo”, disse o rapaz. Com isso, o pai respondeu: "O Felipe é uma pessoa especial, é um filho lindo. é realmente meu companheiro, é um cara que me incentiva muito”.

Conheça os quatro filhos de Marco Ricca:

Marco Ricca com os quatro filhos - Foto: Reprodução / Globo