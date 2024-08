Marco Ricca abre o jogo sobre relação com a ex-esposa Adriana Esteves

O ator Marco Ricca falou sobre sua relação com a ex-esposa Adriana Esteves. Os artistas foram casados por 10 anos e são pais de Felipe, de 24 anos

O ator Marco Ricca abriu o jogo sobre sua relação com a ex-esposa Adriana Esteves. Os dois artistas foram casados por 10 anos, entre 1994 e 2004, e são pais de Felipe Ricca, de 24 anos. Em entrevista ao portal GShow, o famoso contou que mantém um bom relacionamento com a ex e com o também ator Vladimir Brichta, que é casado com a carioca desde 2006.

"Não é hipocrisia! Somos muito unidos. A Adriana é a minha melhor amiga, meu anjo-da-guarda. Tenho um carinho absurdo por ela e pelo Vladimir - que é um grande amigo, uma pessoa que adoro! Ele me ajudou a criar o meu filho. Tive sorte porque poderia ser diferente. Graças a Deus deu tudo certo", declarou ele.

Além de Felipe, Marco também é pai de Antônia, Maria e José, que são frutos de sua união com a atriz e modelo Luli Miller."Sou grato às mães dos meus filhos (Adriana e Luli) porque elas me deram essas joias da vida! Vivo para e por eles. Por incrível que pareça, nunca pensei tanto na questão da paternidade. E vieram os quatro filhos", detalhou.

Sobre a criação dos filhos, ele detalha: "Não há crescimento na vida sem conflito. E não é diferente na relação entre pai e filho. Mas a gente é muito do diálogo. Isso é a base de tudo. E temos muito amor um pelo outro. O Felipe, por exemplo, é um grande parceiro".

Adriana Esteves reúne ex e atual em almoço de família

Recentemente, Adriana Esteves apareceu em uma foto de família na companhia de seu marido Vladimir Brichta e também pelo seu ex-marido Marco Ricca. O registro foi compartilhado nas redes sociais por Felipe Ricca. Vale lembrar que a atriz também é mãe de Vicente Brichta, do atual relacionamento. Clique aqui e veja a foto!