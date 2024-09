Mania de Você: saiba qual foi a audiência do primeiro capítulo da novela

Substituta de Renascer, a novela Mania de Você não começou exatamente com o pé direito sua trajetória na Globo. Saiba detalhes

Substituta de Renascer, a novela Mania de Você não começou exatamente com o pé direito sua trajetória na Globo. A trama de João Emanuel Carneiro estreou nesta segunda-feira, 9, mas marcou um baixo desempenho inicial na audiência.

De acordo com dados preliminares divulgados pelo portal F5, a trama marcou uma média de 22 pontos com pico de 25 pontos, na faixa entre 21h31 e 22h46. No mesmo horário, a Record e o SBT disputaram a vice-liderança com 5 pontos cada, e a Band ficou na quarta colocação com 1 ponto.

Vale lembrar que cada ponto equivale a 191 mil pessoas. Se a média de audiência de Mania de Você for confirmada com a divulgação dos dados consolidados, esta é a pior média da faixa desde a estreia de Terra e Paixão, que marcou 24,8 pontos em maio de 2023. Já Renascer estreou com 25,9 no dia 22 de janeiro deste ano.

No episódio de estreia, o público acompanhou o nascimento da personagem de Agatha Moreira, seu crescimento e o início de seu relacionamento com o pescador interpretado por Nicolas Prattes. A dupla foi criada em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, se conheceu na infância e começou a namorar na adolescência.

Só que o pai da jovem, o vilão Molina (Rodrigo Lombardi), é contra o relacionamento. Na tentativa de separar o casal, ele decide enviar a filha para estudar Gastronomia na França. Apesar do sonho de ser chef de cozinha, ela abandona o curso na metade e volta da Europa para viver perto de seu amor. O reencontro dos dois é marcado por muita paixão. Contudo, ao longo da trama, muitos acontecimentos vão abalar essa relação. Fora do folhetim, Sabrina Satoopinou sobre a cena ousada do noivo.