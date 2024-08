Maisa fala sobre Silvio Santos ter feito dela apresentadora aos 5 anos

Ao saber da morte de Silvio Santos, Maisa fala sobre gratidão e oportunidade que o dono do SBT deu para ela ainda na infância

Hoje apresentadora e atriz, Maisa Silva é so gratidão pelo seu ex-patrão Silvio Santos. Neste sábado, 17, ao saber da morte do fundador do SBT, a jovem, que deixou a emissora nos últimos anos para outros projetos, fez questão de falar sobre a importância do dono do baú em sua vida.

Descoberta ainda na infância, Maisa teve a oportunidade de ser comunicadora com apenas cinco anos de vida. Isso mesmo, apesar da pouca idade, ela teve seu talento enxergado por Silvio Santos, que teve a ideia de colocá-la em sua programação e com seus famosos cachinhos no cabelo.

"Nem nos meus melhores sonhos poderia imaginar que um dos maiores comunicadores da história da nação, seria meu patrão. Muito menos que ele teria um coração corintiano... e que seria o SILVIO SANTOS. O Silvio deu asas pro meu sonho, que era apresentar um programa de TV. "Mas uma criança de 5 anos? Apresentar programa ao vivo? Fazer merchan lendo TP?" pra ele, nada disso era impossível. Até poderia ser incomum, mas o Silvio gostava disso. Ele enxergarva coisas que as outras pessoas não viam", contou sobre ele.

"E sendo nosso patrão, muitas vezes não tinha medo de colocar esses planos em execução. E que bom né? Com o Silvio eu me sentia livre pra ser como eu não era em nenhum outro lugar, aprendi a valorizar a plateia, respeitar o público e a fluir com espontaneidade. O Silvio fazia nossa diferença de idade desaparecer por algumas horas naquele palco e isso foi um presente do qual eu só me dei conta aos 10 (kkkk, e é vdd). Quando estávamos juntos fazendo o quadro "Pergunte pra Maisa" no programa Silvio Santos, ele fazia questão de participar de tudo com um sorriso no rosto que me fazia acreditar que "tudo bem puxar a peruca Sisi sabe? é meu amigo..." KKKKKKK", escreveu.

"E para os que se questionam sobre os bastidores, sobre como ele tratava os colaboradores do @SBT , local que eu sempre vou ter no coração como casa, era com o mesmo sorriso no rosto que ele nos dava todos os domingos. Ele decorava nomes, muitos rostos e eu já o vi distribuindo inúmeros apertos de mãos nos corredores da empresa. As lições eram no palco e nos bastidores e seguem comigo aonde quer que eu vá. Obrigada Silvio, por nos ensinar a importância de transmitir alegria pro povo brasileiro. Eternamente grata por tudo o que transformou na minha vida. Com muito amor e saudade, Maisa", descreveu um pouco o que viveu com ele.

O anúncio da morte de Silvio Santos foi dado pelo SBT no X, antigo Twitter. O apresentador estava internado desde o dia primeiro de agosto. A causa do falecimento ainda não foi revelada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

Eliana e Maisa mandam recado para Silvio Santos na Globo

Novas contratadas da Globo, as exs-apresentadoras do SBT, Eliana e Maisa, sugiram juntinhas em uma entrevista no Fantástico no domingo, 04. Em sua mansão, a loira recebeu a jovem para bater um papo e, depois de conversarem, elas emocionaram ao falarem de Silvio Santos.

Sabendo que o dono do baú está internado para cuidados médicos, as duas mandaram um recado para ele e demonstraram muita gratidão pelo comunicador. Eliana e Maisa então aproveitaram a oportunidade de estarem juntas na televisão para fazer um agradecimento para o ícone da TV brasileira. Veja o que elas disseram aqui.