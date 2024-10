Mãe de Nicolas Prattes, Giselle Prattes reflete sobre etarismo na carreira de atriz de forma bem-humorada

Nas redes sociais, Giselle Prattes debateu, com bom humor, o etarismo na carreira de atriz e ganhou apoio do filho, Nicolas Prattes

Na última quarta-feira, 23, Giselle Prattes divertiu os seguidores ao publicar uma reflexão sobre o etarismo na dramaturgia. Por meio de um vídeo bem-humorado no Instagram, a atriz ressaltou a dificuldade de conseguir papéis de protagonista após os 40 anos de idade.

"Obra baseada em fatos reais. Qualquer semelhança com personagens desta obra, é mera coincidência. A vida de uma atriz 40+ no Brasil", escreveu a mãe de Nicolas Prattes na legenda da publicação.

No registro, Giselle simula o processo seletivo para a protagonista da história, e logo é descartada por conta da idade. Segundo o 'avaliador' do vídeo, ela seria ideal apenas para um papel de mãe ou uma participação curta na trama.

Nos comentários, seguidores e amigos da atriz deram sua opinião sobre o vídeo. "Não tem nada de ficção! Só fatos reais!", escreveu Adriana Garambone. "Bem isso!! Aliás, se souberem de teste pra Papai Noel", brincou Renato Rabelo. "Só rindo mesmo Gi!! Te admiro tanto", comentou uma fã.

E quem também declarou apoio à mãe foi o ator Nicolas Prattes "(Risos) Sou fã. Te amo.", disse ele.

Mãe de Nicolas Prattes falou sobre ser avó antes da gravidez de Sabrina Sato

Na manhã de quarta-feira, 16, Sabrina Sato confirmou que está esperando seu primeiro filho com Nicolas Prattes. Meses antes do anúncio da gestação, Giselle Prattes, mãe do ator, revelou que aprovava o relacionamento com a apresentadora e inclusive, refletiu sobre a possibilidade de se tornar avó. Apesar de afirmar que 'tudo tem seu tempo', ela declarou estar de braços abertos para um netinho.

Em agosto deste ano, Giselle Prattes revelou à revista Quem que ficou muito feliz ao saber do relacionamento de Nicolas com Sabrina Sato: “Minha primeira reação foi de alegria. Porque o mais importante para mim sempre foi a felicidade do Nicolas. A Sabrina é uma pessoa incrível, e é muito fácil gostar dela”, ela exaltou a harmonia com a nova nora.

“Eles formam um casal lindo, e saber que ele está com alguém que está feliz ao lado dele e que compartilha dos mesmos valores é muito reconfortante para mim. Eles são muito lindos juntos e companheiros. É lindo de ver", disse a mãe do ator, que ainda exaltou a maternidade da apresentadora com sua primogênita, Zoe.

“Sabrina é uma pessoa muito carinhosa, autêntica e generosa. Temos uma convivência muito boa e sempre nos apoiamos. Admiro muito a forma como ela lida com a vida e a carreira, e a mãe maravilhosa e esforçada que ela é. É maravilhoso ver a dinâmica dos dois”, Giselle afirmou e confirmou que adoraria receber um netinho de Sabrina e Nicolas.

"Acho que toda mãe eventualmente pensa nisso, né? Ser avó é algo que vejo como uma grande bênção, mas sei que tudo tem seu tempo. O mais importante para mim é que o Nicolas siga o caminho que o faz feliz, e, se em algum momento isso incluir ter filhos, estarei aqui de braços abertos para essa nova fase. Vou curtir muito”, disse a mais nova vovó.

