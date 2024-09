Nicolas Prattes surpreende ao dividir cliques com a mãe: ‘Achei que era irmã’

Nicolas Prattes impressiona ao compartilhar cliques e declara seu amor em uma homenagem especial no aniversário da mãe, Giselle Prattes

Neste sábado, 28, Nicolas Prattes surpreendeu seus seguidores ao abrir um álbum de fotos com sua mãe, Giselle Prattes. Nas redes sociais, o ator compartilhou cliques inéditos e expressou seu amor em uma homenagem especial para celebrar o aniversário da artista, que completa 44 anos e ganhou comparações com o filho nos comentários.

Em seu perfil no Instagram, Nicolas compartilhou um álbum de fotos ao lado de Giselle, incluindo cliques desde sua adolescência até os dias atuais, com registros de trabalhos, viagens e momentos especiais juntos. Na legenda, o ator abriu seu coração e revelou que está se inspirando na mãe para construir sua própria família.

“Minha alma escolheu vir seu filho. Ganhei! Que escolha. Não sei como seria sem você, te amo muito, sigo na minha caminhada aplicando seus ensinamentos diários e formando minha família graças ao bom exemplo que você me deu. Com 17 anos bancou ser mãe. Bancou”, Nicolas lembrou que Giselle foi mãe durante a adolescência.

“Falaram, falaram, falaram e no final seguiu seu coração. Também sou bom nisso, graças a você. Até o fim da vida, Te agradeço e te honro”, disse o ator, que recebeu elogios pela homenagem nos comentários. Além disso, a aparência da mãe do artista também chamou a atenção e gerou uma enxurrada de mensagens dos seguidores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicolas Prattes (@nicolasprattes)

“Achei que era irmã”, disse uma admiradora. “Primeiramente também achei, mas na primeira palavra dele, percebi que era sua mãe. Realmente lindos os dois”, declarou mais uma. “Parabéns para essa mãe incrível!”, disse uma terceira. “Como é lindo ver um filho honrar a sua mãe! Parabéns Nicolas, continue sempre assim”, exaltou mais um.

Vale lembrar que Giselle também é atriz e segue focada em sua carreira nas telinhas, cinema e teatro. Inclusive, a carreira artística dela começou bem cedo, quando ela tinha apenas sete anos de idade e entrou para uma escola de teatro. Aos 18 anos, estreou como a 'Garota do Zodíaco' do programa Planeta Xuxa, e chegou a ser uma paquita.

Mãe de Nicolas Prattes dá sua opinião sobre o namoro com Sabrina Sato:

Quando começaram os rumores sobre o namoro de Nicolas Prattes com Sabrina Sato, foi apontado que a mãe do ator estava feliz da vida com a novidade. Recentemente, Giselle Prattes rompeu o silêncio e compartilhou sua opinião sobre o relacionamento do filho, além de detalhar a convivência com a nora em uma entrevista para a revista Quem.