Mãe de Nicolas Prattes falou sobre ser avó antes da gravidez de Sabrina Sato: ‘Tempo’

Mãe de Nicolas Prattes, Giselle Prattes revelou o que pensava sobre se tornar avó antes do anúncio da gravidez com Sabrina Sato

Na manhã desta quarta-feira, 16, Sabrina Sato confirmou que está esperando seu primeiro filho com Nicolas Prattes. Meses antes do anúncio da gestação, Giselle Prattes, mãe do ator, revelou que aprovava o relacionamento com a apresentadora e inclusive, refletiu sobre a possibilidade de se tornar avó. Apesar de afirmar que 'tudo tem seu tempo', ela declarou estar de braços abertos para um netinho.

Em agosto deste ano, Giselle Prattes revelou à revista Quem que ficou muito feliz ao saber do relacionamento de Nicolas com Sabrina Sato: “Minha primeira reação foi de alegria. Porque o mais importante para mim sempre foi a felicidade do Nicolas. A Sabrina é uma pessoa incrível, e é muito fácil gostar dela”, ela exaltou a harmonia com a nova nora.

“Eles formam um casal lindo, e saber que ele está com alguém que está feliz ao lado dele e que compartilha dos mesmos valores é muito reconfortante para mim. Eles são muito lindos juntos e companheiros. É lindo de ver", disse a mãe do ator, que ainda exaltou a maternidade da apresentadora com sua primogênita, Zoe.

“Sabrina é uma pessoa muito carinhosa, autêntica e generosa. Temos uma convivência muito boa e sempre nos apoiamos. Admiro muito a forma como ela lida com a vida e a carreira, e a mãe maravilhosa e esforçada que ela é. É maravilhoso ver a dinâmica dos dois”, Giselle afirmou e confirmou que adoraria receber um netinho de Sabrina e Nicolas.

"Acho que toda mãe eventualmente pensa nisso, né? Ser avó é algo que vejo como uma grande bênção, mas sei que tudo tem seu tempo. O mais importante para mim é que o Nicolas siga o caminho que o faz feliz, e, se em algum momento isso incluir ter filhos, estarei aqui de braços abertos para essa nova fase. Vou curtir muito”, disse a mais nova vovó.

É importante lembrar que Sabrina Sato já é mãe de Zoe, de cinco anos, fruto de seu relacionamento com Duda Nagle, que durou de 2016 até 2023, quando anunciaram o fim da relação. Após a separação, a apresentadora começou a se relacionar com Nicolas Prattes. Em fevereiro deste ano, eles assumiram o namoro, e em setembro, confirmaram o noivado.

Nicolas Prattes 'escondeu' barriguinha de Sabrina Sato:

Na manhã desta quarta-feira, 16, Sabrina Sato confirmou que está à espera de seu primeiro filho com Nicolas Prattes. Pouco antes de anunciarem a gestação publicamente, o ator foi visto 'escondendo' a barriguinha da amada em um registro compartilhado em suas redes sociais, o que levantou suspeitas sobre a chegada do primeiro herdeiro.