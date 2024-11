Luiza Possi revela qual foi o maior desafio ao apresentar o novo reality da Band

A cantora Luiza Possi assumiu o papel de apresentadora no reality show Mestres da Air Fryer, na Band: ‘Me preparei a vida inteira para um programa na TV aberta'

A cantora e apresentadora Luiza Possi assumiu o comando do reality show Mestres da Air Fryer, que estreia no dia 23 de novembro, às 12h, na Band. A atração terá oito episódios e mostrará uma competição entre cozinheiros amadores para decidir quem é o melhor na fritadeira elétrica.

Os pratos serão avaliados pelos jurados Dalton Rangel, Bruna Hermogenes e outros convidados a cada episódio. Os participantes serão eliminados a cada programa e o vencedor receberá o prêmio de R$ 30 mil e uma air fryer customizada.

Em conversa com a CARAS, Luiza Possi comentou sobre a preparação para assumir o comando da atração. "A preparação foi a vida inteira. Eu me preparei para esse momento. Eu fiz Jovens Tardes, Ídolos, fiz The Voice, apresentei na Nova Brasil por três anos, o Sai da Caixa no UOL. Foi a vida inteira me preparando para apresentar um reality, um programa na TV aberta”, declarou.

Além disso, ela apontou qual foi o maior desafio de ser apresentadora. "O maior desafio como apresentadora é achar o tom certo. É você não entrar em um personagem porque não é atuação, é apresentadora. No último episódio, o diretor até falou: ‘Quero mais Luiza Possi’. E eu achei muito legal, porque eu estava realmente imprimindo a minha personalidade e já tinha um jeito Luiza Possi de ser. O maior desafio é imprimir suas características sem ficar forçada, ser natural”, afirmou.

Luiza Possi relata perseguição de fã

A cantora Luiza Possi surpreendeu o público ao revelar pela primeira vez uma situação inusitada do início de sua carreira. Em participação no programa 'Que História É Essa, Porchat?', do GNT, a artista contou que, há 22 anos, foi perseguida por um 'fã' no Amazonas durante sua passagem no local.

Para evitar preocupação, Luiza disse que sua mãe, Zizi Possi, nunca soube da história e, por isso, seria a primeira vez que ela contaria publicamente a situação. De acordo com a famosa, um homem que se identificou como Luís passou a persegui-la dentro de um hotel onde estava hospedada.

"Era o dia seguinte do show, ligaram para o hotel e falaram: 'Aqui é o Luís, quero falar com a Luiza''. A minha produtora, que era minha melhor amiga, falou que era para ligar depois, porque estávamos indo embora", iniciou Luiza Possi, contando que precisou retornar ao hotel por conta das fortes chuvas que caíam na cidade. Confira a história!