Denilson deve sair da Band em breve, diz site

Comentarista esportivo, o ex-jogador de futebol Denilson deve sair da Band depois de 15 anos de parceria

O comentarista esportivo e ex-jogador de futebol Denilson deve se despedir da Band em breve. De acordo com o Portal Leo Dias, ele acertou o fim de seu contrato com a emissora depois de 15 anos de parceria.

O site informou que ele alinhou sua saída com a direção da emissora, mas os detalhes ainda não foram revelados. Inclusive, ele teria escolhido sair da Band para seguir novos rumos profissionais ao ver seu nome ganhar força no mercado publicitário.

A suposta saída dele da Band ainda não foi oficialmente confirmada. Atualmente, Denilson é comentarista do programa Jogo Aberto, que é apresentado por Renata Fan.

Leia também: Ao vivo, Denilson se emociona ao falar da morte da sobrinha: ‘Estou aqui por ela’

Como foi o anúncio sobre o fim da dívida de Belo e Denilson?

O ex-jogador de futebol Denilson e o cantor Belo entraram em um acordo e finalizaram a disputa na justiça por causa de uma dívida do passado. Nesta sexta-feira, 11, os dois fizeram um post juntos nas redes sociais para anunciar que Belo quitou sua dívida em um acordo e eles finalizaram a batalha de mais de 20 anos.

No post, eles informaram que agora estão com foco no futuro. "O cantor Belo e eu conversamos e, de forma amigável, chegamos a um acordo. É de suma importância ressaltar a todos que nossas divergências nunca foram pessoais, ao contrário, elas eram - e portanto não são mais - no campo jurídico", informaram.

E completaram: "Como homens, adultos e profissionais que somos, era importante colocar fim a esse imbróglio que nos afastava há mais de 20 anos. Hoje, com alegria, damos por encerrado esse assunto. Muito obrigado a todos os envolvidos. Agora é olhar pra frente… Acabou!".