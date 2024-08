Luan Santana celebra cenário do seu novo DVD: ‘Tenho controle total’

Em entrevista no Fantástico, o cantor Luan Santana conta curiosidades do seu novo DVD, chamado 'Luan Ao Vivo na Lua'

O cantor Luan Santana aparecerá na próxima edição do Fantástico, da Globo. A atração exibirá os bastidores da gravação do novo DVD dele, chamado Luan Ao Vivo na Lua.

Durante a conversa, ele celebrou o seu cenário grandioso, que até com a estrutura de uma lua e cenografia com recursos de cinema e iluminação sofisticada. Inclusive, ele contou que a ideia do projeto partiu dele mesmo.

"Sempre me perguntavam: “cara, mas você já fez de tudo. O que mais que falta você fazer? Só falta você gravar na Lua!” A Lua está ali. No início da carreira a gente não tem oportunidade de expressar tudo aquilo que a gente sente. Graças a Deus hoje eu tenho controle total da minha carreira, essa segurança, essa oportunidade que a gente tem de poder fazer o que a gente quer depois de tantos anos de estrada é o mais gostoso de tudo", afirmou ele.

A entrevista será exibida no próximo domingo, 18 de agosto, após o Domingão com Huck.

Fotos: Globo / Divulgação

Luan Santana será papai pela primeira vez

Nas redes sociais, Luan Santana fez o anúncio da gravidez de Jade Magalhães ao publicar fotos da namorada grávida. Aliás, ele usou seu perfil para compartilhar uma reflexão sobre a paternidade nos últimos dias: “Pai. Agora eu sou pai. Vocês que me viram como meteoro da paixão agora me veem como pai. E, quer saber? Tá sendo um prazer dividir minha história com vocês”, disse o astro.

“Cheguei na parte da minha vida que tanto esperei. Tenho uma mãe maravilhosa cuidando de nós, um pai de respeito apoiando em tudo, uma irmã inteligentíssima, um amor pra vida toda, a diferença é que agora eu sou pai. Vocês que me viram como meteoro da paixão, agora me veem como pai. Que doidera”, Luan completou e agradeceu o apoio dos fãs.

É bom lembrar que Luan e Jade passaram anos separados. Antes do fim da relação, eles já estavam noivos e planejavam o casamento. O cantor fez o tão esperado pedido com um anel de diamante durante um passeio de balão em Portugal em 2020, mas terminaram pouco depois, no ano seguinte. No início de 2024, eles reataram o namoro.