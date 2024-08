Jade Magalhães e Luan Santana já devem saber sexo do bebê

Jade Magalhães e Luan Santana estão à espera do primeiro filho e ao que tudo indica os papais de primeira viagem já sabem o sexo do bebê

Jade Magalhães e Luan Santana estão radiantes com a espera do primeiro filho. E ao que parece, o casal já descobriu o sexo do bebê.

Nesta terça-feira, 13, Jade compartilhou em sua conta no Instagram um carrossel de fotos e vídeos dos seus últimos dias. Em um dos vídeos, a moça aparece sorridente ao realizar um ultrassom.

Em outra imagem, ela mostrou que estava escolhendo pingentes de menino e menina, mostrando que provavelmente já descobriu se terá um filho ou uma filha. Resta saber quando eles revelarão a novidade ao público.

Fase especial

Jade Magalhães e Luan Santana estão radiantes desde que descobriram que serão papais! A companheira do cantor sertanejo usou as redes sociais para conversar um pouco com os seguidores a respeito da gravidez, revelada publicamente em julho deste ano.

Por meio de seu Instagram oficial, Jade abriu uma caixinha de perguntas e selecionou algumas dúvidas enviadas para responder. Questionada sobre como está se sentindo desde que soube da vinda do primeiro herdeiro, ela se descreveu como "abençoada".

"Me sinto muito abençoada, mais próxima de Deus. Gerar uma vida é um milagre", declarou Jade Magalhães. Em seguida, a companheira de Luan Santana contou como está sua rotina de sono e revelou quais foram os primeiros sintomas da gestação.

"Logo que descobri, era engraçado, eu encostava, dormia. Hoje ainda tenho mais sono que o normal, mas deu uma melhorada", relatou ela. "[Senti] Tontura, não imaginava que esse era um sintoma de gravidez", revelou a influenciadora digital.

Jade Magalhães ainda explicou que segue com os treinos e que, por enquanto, ainda não sentiu nenhum desejo inusitado. "Nada especificamente estranho, tipo comer gelo, picles com sorvete, nada disso… será que eles vão aparecer nos próximos meses?", se divertiu ela.

"Sinto vontade de coisas normais por enquanto, mas nada que não sentisse antes", completou a amada de Luan Santana.