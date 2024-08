Lembra dele? Ex-ator mirim dá primeiros passos em nova profissão

Mãe do ex-ator mirim Luiz Felipe Mello celebra nova conquista profissional do filho, que já está com 19 anos

O ex-ator mirim Luiz Felipe Mello dá seus primeiros passos em uma nova profissão. De acordo com o Jornal Extra, o rapaz de 19 anos iniciou o trabalho na área comercial de uma multinacional que produz produtos para rede de computadores.

A novidade foi celebrada pela mãe dele, Juliana Mello, nas redes sociais. Ela mostrou uma foto do filho em um evento corporativo e falou do seu orgulho ao vê-lo no novo trabalho.

"Filho, estou imensamente orgulhosa por testemunhar seu primeiro passo na área comercial, um campo no qual tenho dedicado toda minha vida profissional. Ver como você absorveu minha experiência ao longo dos anos e agora está embarcando nessa jornada com tanta vontade me enche de alegria. É uma confirmação poderosa de que todo meu trabalho árduo e esforço tiveram um propósito, e ver você vibrando e tão feliz nesse início é a maior recompensa que eu poderia ganhar. Tudo agora faz sentido! Estou ansiosa para ver onde essa bela carreira o levará e para apoiá-lo em cada etapa dessa apaixonante jornada. Tenho certeza de que você voará alto, muito alto! Te amo muito. Que Deus te abençoe sempre", disse ela.

Vale lembrar que Luiz Felipe Mello fez várias novelas quando era criança. Ele se destacou como ator mirim em novelas como Salve Jorge, de 2012, Haja Coração, de 2016, Os Dias Eram Assim, de 2017 e A Dona do Pedaço, de 2019. Além disso, ele também participou do quadro Super Chefinhos, de 2016, do programa Mais Você.

++ Lembra dele? Saiba por onde anda o ator Paulo Nigro

Veja as fotos de como Luiz Felipe Mello está hoje em dia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiz Felipe Mello (@luizfelipe_mello)