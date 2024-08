Lembra dele? Saiba por onde anda o ator Paulo Nigro

Por onde anda Paulo Nigro? O ator já está com 40 anos, mudou de profissão e diz se pretende voltar a atuar

O ator Paulo Nigro mudou de profissão. O artista ficou conhecido por atuar em novelas durante a usa juventude, como Os Mutantes, da Record, Malhação, de 2003, e Chiquititas, de 1997. Hoje em dia, ele já está com 40 anos e leva a vida longe dos holofotes.

De acordo com o Jornal O Globo, Paulo Nigro é formado em marketing e comércio exterior. Ele tem uma agência de marketing digital e uma produtora audiovisual em São Paulo e outra em Nova York. Mesmo assim, ele segue fazendo alguns trabalhos como ator, como quando atuou na série O Rei Da TV, do Disney+.

O ator ainda contou que não descarta a possibilidade de voltar a atuar com mais frequência. "Estou aberto, mas hoje priorizo trabalhos que sejam bacanas. Não aceito mais qualquer papel. Essa carreira de ator é muito difícil. Hoje, você vê vários atores fantásticos, mas que estão passando dificuldades. E você acaba tendo que buscar outros caminhos para sobreviver. No passado, aceitei trabalhos que não me agradavam muito, porque precisava do dinheiro. Hoje já não sigo mais por esse caminho", contou.

Por fim, Paulo Nigro contou sobre o que pensa para o futuro. "Estou numa fase completamente sem pressão. Tenho um grande sonho de produzir meu filme. Também tenho vontade de constituir uma família, mas acredito que as coisas acontecem no momento certo. Estou começando uma nova carreira, então hoje meu foco e minha atenção estão nisso", declarou.

Veja as fotos recentes do ator Paulo Nigro:

