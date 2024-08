Lembra dela? Longe das novelas, Mariana Hein segue carreira em nova área

Afastada da TV há 14 anos, a atriz Mariana Hein decidiu seguir em nova área ao pausar a carreira após diagnóstico de burnout

Afastada da TV há 14 anos, a atriz Mariana Hein decidiu seguir uma nova carreira longe das atuações. A mudança aconteceu logo após a famosa, diagnosticada com burnout, precisar pausar a carreira nas telinhas para cuidar de sua saúde mental.

Conhecida por participação em diversas novelas da TV Globo e por ter apresentado por três anos o extinto programa 'Vídeo Show', Mariana estudou neurociência e física quântica em uma universidade na Índia focada no 'despertar da humanidade'.

Atualmente, ela está na área da saúde e ajuda pessoas que passam ou passaram por experiências semelhantes a dela em relação ao burnout. Uma das iniciativas de Mariana Hein consiste em organizar grupos para coletivas de meditação, workshops e cursos. Além disso, a atriz também é responsável por apresentar o 'Almanaque Saúde', exibido no canal Futura.

Em seu Instagram oficial, Mariana Hein soma mais de 11 mil seguidores e compartilha registros de seu dia a dia, sua experiência como comunicadora na área da saúde e alguns registros antigos de quando atuava nas telinhas da Globo.

Ao longo de sua carreira como atriz, ela esteve em novelas como 'Um Anjo Caiu do Céu' (2001), 'Malhação' (2002), da TV Globo, e 'Chamas da Vida' (2008) e 'Ribeirão do Tempo' (2010), ambas da Record TV. Sua última atuação foi no filme 'Percepção do Medo', de 2016.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Hein (@marihein)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Hein (@marihein)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Hein (@marihein)

Sósia mirim de Ana Paula Arósio cresceu e semelhança impressiona

Nos anos 2000, Ana Paula Arósio encontrou uma sósia mirim, Rafaela Romolo, que, com apenas três anos, encantava a todos pela sua semelhança com a atriz. Agora, duas décadas depois delas protagonizarem um comercial juntas, a jovem cresceu e está ainda mais parecida com a famosa, que abandonou a carreira na televisão.

Em suas redes sociais, Rafaela, que também leva uma vida bastante discreta, acumula 22 mil seguidores. Com formação em artes cênicas e pós-graduação em direção e atuação em uma das escolas mais prestigiadas de São Paulo, ela já teve experiências no teatro e participações especiais na televisão desde que cresceu.

Seu perfil também conta com fotos em viagens, bastidores de produção e ensaios fotográficos, sempre com muitos comentários destacando suas semelhanças com a atriz: “Nossa, você está muito parecida com a Ana Paula”, disse um admirador. “Tão linda quanto a Arósio”, exaltou mais um. “Continua a cara da Ana Paula”, escreveu um terceiro.