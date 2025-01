Lembra dela? Ex-garota do tempo da Globo revela nova formatura na faculdade

Ex-garota do tempo da Globo, a jornalista Fabiana Scaranzi revela que se formou em psicologia aos 59 anos. Veja como ela está hoje em dia

A jornalista Fabiana Scaranzi tem novidades em sua vida profissional. Conhecida por ter sido Garota do Tempo do Jornal Nacional e ter trabalhado em outras emissoras de TV como apresentadora, ela se afastou da telinha há algum tempo e voltou para a faculdade. Nesta semana, ela contou que se formou em Psicologia, que foi seu quarto curso universitário.

Aos 59 anos de idade, ela fez um post nas redes sociais para celebrar a sua formatura. "Chegou o dia da minha colação de grau da faculdade de Psicologia aos 59 anos. Que alegria ver meu filho assistindo e gritando na minha colocação! Mas nos últimos 5 anos , quando comecei que ia fazer uma quarta faculdade, ouvi várias provocações. Alguns me chamaram de louca, diziam que era perda de tempo, outros disseram que com minha credibilidade eu não precisava de estudar mais, outras ainda me olhavam como se eu fosse esquisita...mas talvez esquisita e louca sejam julgamentos para quem tem medo de sair do padrão, medo de ficar presa ao que outros esperam de você", disse ela.

E completou: "Se você está passando por isso, saiba que muitas vezes as pessoas te desencorajam porque pensam: como ela ousa fazer algo que eu gostaria muito mas eu não tenho coragem de fazer? Que desculpas vou dar pra mim quando me olhar no espelho sabendo que ela fez o que eu poderia estar fazendo? Não é fácil lindona, mas eu ando muito orgulhosa por tomar atitudes alinhadas com a minha essência e com quem eu realmente sou. Faça o que te faz feliz independentemente da sua idade! E para quem me chamava de louca ou esquisita deixo uma frase de Nelson Rodrigues: “Aprendi a ser o máximo de mim mesma”. E eu coloco um adendo aqui: Faça isso você também. Eu recomendo!".

Hoje em dia, Fabiana Scaranzi é especialista em comportamento humano, colunista, conselheira e mentora de comunicação.

Veja como ela está hoje em dia:

