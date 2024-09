Katy Perry tem reação sincerona ao provar receita de Ana Maria Braga

A cantora Katy Perry participou do Mais Você nesta sexta-feira, 20, e provou a coxinha de Ana Maria Braga. Veja a reação dela!

Após fazer uma aparição no reality show 'Estrela da Casa', a cantora Katy Perry participou do Mais Você nesta sexta-feira, 20, antes de sua apresentação no festival Rock in Rio. Entrevistada pela repórter Luiza Sveiter, a artista experimentou comidas e quitutes tipicamente brasileiros.

Durante o momento, ela provou coxinha e pão de queijo, feitos com as famosas receitas de Ana Maria Braga. Além disso, ainda degustou goiabada e pudim, sobremesas tipicamente brasileiras, que não existem nos Estados Unidos.

E a artista aprovou a coxinha. "Eu quero 14 dessas. Saúde”, brincou ela ao experimentar a receita de Ana Maria. Em seguida, mandou um recado para a apresentadora. "Eu te amo, Ana Maria", disse ela, com a boca cheia. Após a gravação da entrevista passar ao vivo no programa, Ana Maria Braga reagiu: "Eu também te amo, Katy".

Veja o momento:

Novo ábum

Ainda durante o papo, Katy Perry deu detalhes sobre o lançamento do álbum 143, número que significa "eu te amo". "Eu vou me apresentar na noite em que meu disco será lançado, e escolhi essa data específica por causa dos meus fãs brasileiros, que são tão incríveis para mim. Foi a minha oportunidade de dar a eles o que eles queriam. Eles têm me apoiado por tanto tempo. Sim, eu tenho orgulho de estar no Brasil para o lançamento '143'", disse Katy.

"Tudo parece estar alinhado para que a gente estivesse aqui nesse momento, para eu lançar nesta data, neste show lindo que eu criei apenas para o Rock in Rio, para o Brasil. Nunca vou fazer esse show de novo. É apenas para o Brasil, para nossos fãs. É um álbum de dança, de muita alegria, de luz", completou.