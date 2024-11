José Mayer exibe foto inédita com a esposa. Saiba quem é!

Apaixonado, José Mayer completa 53 anos de casamento com a esposa e mostra foto inédita do casal. Saiba mais sobre quem é a companheira dele

O ator José Mayer fez uma rara aparição com a esposa, a atriz Vera Fajardo. Nesta terça-feira, 19, ele compartilhou uma foto inédita do casal em seu perfil no Instagram.

Na imagem, os dois apareceram sorridentes em um restaurante e o artista usou a foto para celebrar o casamento duradouro com a amada. "Vera e eu, juntos há 53 anos! Não é brinquedo não!", disse ele na legenda.

Vale lembrar que Vera e José são pais de uma filha, a atriz Julia Fajardo, que atuou com o pai na novela Império, da Globo. Além disso, eles são avós de Antonio, filho de Julia e Pedro Gracindo.

José Mayer enfrentou desafios com a saúde em 2023

Em abril de 2023, o ator José Mayer foi hospitalizado para o tratamento da doença autoimune chamada de granulomatose de wegener. Após receber alta hospitalar, ele tranquilizou os fãs sobre sua recuperação e contou que está bem.

“Hoje, 4 de abril, eu quero agradecer ao carinho recebido e dizer a todos que se preocuparam comigo que estou bem e recuperado. Infelizmente sofri uma reincidiva da doença autoimune, granulomatose, em meados de fevereiro. Voltei a ser internado em maio, com orientação da junta médica que me acompanha desde o início, para que pudesse fazer a retirada da forte medicação iniciada em fevereiro", afirmou ele.

E completou: "Não tive qualquer diagnóstico de surto psicótico, como foi veiculado. Agradeço aos médicos e aos profissionais de saúde, o carinho do público, e a imprensa que se prontificou a anunciar as novidades divulgadas pela minha assessoria".

José Mayer contou que desenvolveu a doença autoimune quando enfrentou acusações de assédio nos bastidores da Globo. Na época, ele foi acusado por uma figurinista de tê-la assediado em um camarim. Ele saiu da emissora pouco depois e se afastou da atuação. O artista vive discretamente em seu sítio no interior do Rio de Janeiro.