José Loreto encanta ao mostrar a filha sorrindo durante passeio na praia

O ator José Loreto curtiu o domingo ao lado da filha, Bella, de seis anos, e compartilhou cliques do passeio que fizeram pelas praias do RJ

O ator José Loreto curtiu o final de semana ao lado da filha, Bella, de seis anos, fruto de seu antigo relacionamento com a atriz Débora Nascimento. Nos stories do Instagram, o artista compartilhou alguns cliques do passeio que fizeram pelas praias do Rio de Janeiro neste domingo, 29.

Nas fotos publicadas nos stories do Instagram, os dois aparecem sorridentes e aproveitando o momento para tomar um banho de mar. Veja os cliques compartilhados pelo famoso:

José Loreto com a filha (Reprodução/Instagram)

José Loreto tieta ginasta Rebeca Andrade durante jantar

Recentemente, o ator José Loreto curtiu um jantar com a filha em um restaurante japonês localizado no Rio de Janeiro e teve a sorte de encontrar o time de ginastas brasileiras que competiu nas Olimpíadas de Paris. No local, fez questão de posar ao lado das atletas Rebeca Andrade, Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira.

"Era apenas mais um jantar de pai e filha, aí do nada avistei medalhistas olímpicas comendo sushi. Eu e minha filha amamos vocês, inspiração em nossas vidas!!! Obrigado e voltem sempre", escreveu ele na legenda da publicação. Veja a foto compatilhada!

Reflexão

José Loreto celebrou a chegada dos 40 anos, recentemente. Em um bate-bola exclusivo e divertido com a CARAS Brasil, ele brincou sobre a nova idade. "Aos 40, melhorou tudo. Não desperdiço a minha energia com o que não quero. Piorou, o pós-treino, piorou bastante. As dores, pelo menos, eu me recuperava rapidinho. Aos 40, quero ser mais feliz. Ficar mais junto da minha família, dos meus amigos, ter mais lazer e um pouquinho menos trabalho, pouquinho", diz. "Aos 40, quero ser menos exigente comigo, (parar) de me cobrar, de me punir, de levar tão a sério", emendou Loreto, que também falou sobre maturidade.