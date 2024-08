A jornalista Daniela Arbex detalhou os problemas que enfrentou em voos pela Voepass e pediu que os responsáveis pelo acidente sejam responsabilizados

A jornalista Daniela Arbex voltou a falar sobre o acidente aéreo que aconteceu na tarde da última sexta-feira, 9, em Vinhedo, no interior de São Paulo. Durante uma participação no programa Tá na Hora, no SBT, nesta segunda-feira, 12, ela deu mais detalhes dos problemas que enfrentou em voos pela Voepass e pediu que os responsáveis pelo acidente aéreo em Vinhedo, no interior de São Paulo, sejam responsabilizados.

Um dia antes do acidente que matou 62 pessoas, Daniela viajou na mesma aeronave que caiu e chegou a filmar uma falha técnica no ar-condicionado. E a escritora já havia passado por uma experiência negativa em outro voo da mesma companhia aérea em abril. "A partir disso, eu, que viajo muito, decidi que não faria mais voos por essa companhia", contou ela.

"Na semana passada, fui dar uma palestra e, no retorno para a minha casa, meu voo foi cancelado. Então, tive que ir pela Voepass. Da outra vez já tinha sido ruim, mas não tanto quanto na conexão de Guarulhos. Nesse voo, também sem ar-condicionado, as pessoas começaram a passar mal. Eu cheguei a oferecer medicação", contou.

Após o acidente, Daniela checou o seu cartão de embarque e descobriu que o avião que caiu era o mesmo que ela estava. "Eu chorei, fiquei muito impactada naquele momento. Eu soube que era a mesma aeronave em que eu tinha voado", disse ela, que completou: "Gostaria de manifestar minha solidariedade a essas famílias e a todos que esperavam pelos seus entes queridos, que não puderam se encontrar com essas pessoas".

"Espero que isso realmente seja apurado, porque todos nós que voamos corremos risco. Eu corri um risco real e não sabia, até porque a minha queixa era como uma consumidora. Não havia apenas problemas com o ar-condicionado, mas sim estruturais. Isso é realmente assustador. Que tudo isso seja investigado e que os responsáveis sejam punidos", encerrou Daniela.

