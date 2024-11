Jornalista Chauncy Glover, vencedor de três Emmys, morre aos 39 anos

A notícia da morte do jornalista Chauncy Glover, âncora do KCAL News, foi confirmada pela família: 'Tirado de nós muito cedo'

O jornalista Chauncy Glover, âncora do KCAL News, de Los Angeles, faleceu na terça-feira, 5, aos 39 anos. A notícia, que pegou os telespectadores de surpresa, foi comunicada pela família do comunicador à emissora nesta quarta-feira, 6. A causa da morte não foi revelada.

"Nós, Sherry e Robert Glover, juntamente com a amada família de Chauncy, estamos arrasados ​​pela perda inimaginável de nosso amado Chauncy. Ele era mais do que um filho e irmão - ele era um farol de luz em nossas vidas e um verdadeiro herói para sua comunidade", declararam os familiares do jornalista em comunicado à KCAL.

"Enquanto lamentamos esta perda profunda, somos confortados pela manifestação de amor e pelas memórias compartilhadas por aqueles que conheceram Chauncy como a alma apaixonada e talentosa que ele era. Pedimos gentilmente privacidade enquanto lamentamos e honramos seu incrível legado. Ele foi tirado de nós muito cedo, mas seu impacto será sentido para sempre", completaram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KCAL News (@kcalnews)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ChauncyOnTV (@chauncyglover)

A carreira de Chauncy Glover

Além de âncora do noticiário de Los Angeles, Chauncy Glover também comandou o canal ABC por oito anos e venceu três vezes o Emmy Chauncy Glover.

Em 2013, ele fundou uma organização sem fins lucrativos voltada a edificar jovens negros e latinos. A ideia surgiu após o jornalista realizar uma matéria sobre a morte de um estudante, baleado enquanto tentava roubar o treinador de basquete de sua escola, nas ruas de Detroit.

Nas redes sociais, o perfil oficial do KCAL News comentou sobre a partida precoce do profissional. "O jornalista vencedor do Prêmio Anchor e Emmy Chauncy Glover morreu inesperadamente aos 39 anos. No último ano, ele co-ancorou os noticiários com Pat Harvey e compartilhou a mesa com Suzie Suh no KCAL News. Junto com a paixão pelo jornalismo, Chauncy também se concentrou nas comunidades em que serviu, quer tenha sido através de sua narrativa ou sua divulgação", escreveram.

Leia também: Amigo de Liam Payne dá detalhes do funeral do artista