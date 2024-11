Amigo de Liam Payne dá detalhes do funeral do artista

Um amigo próximo ao cantor Liam Payne, que morreu em outubro, contou alguns detalhes do funeral do cantor, que deve acontecer em breve

O corpo do cantor Liam Payne, que morreu no dia 16 de outubro, segue na Argentina. O artista faleceu após cair do terceiro andar de um hotel localizado em Buenos Aires.

Geoff Payne, pai de Liam, está no país e o corpo do famoso deve retornar à Inglaterra a qualquer momento, de acordo com o Mail Online. "Espera-se que o corpo de Liam seja trazido para casa a qualquer momento. Já estão sendo tomadas as providências necessárias para isso e, quando o corpo chegar à Grã-Bretanha, o próximo passo será divulgar os detalhes do plano funerário", contou um amigo de Liam.

Um outro amigo próximo ao artista deu alguns detalhes do funeral, afirmando que a cerimônia deve receber centenas de pessoas, incluindo familiares, amigos, figuras públicas e fãs. "Liam terá uma despedida memorável, provavelmente em uma grande catedral, em algum lugar que tenha um significado especial para ele. Liam era extremamente amado por muitos e não há dúvidas de que haverá uma enorme demanda para o evento, que certamente será grandioso", afirmou.

Liam Payne pode ter desmaiado antes de cair

A morte do cantor Liam Payne ainda segue com muitas perguntas sem respostas. O artista morreu no início de outubro após cair do terceiro andar de um hotel localizado em Buenos Aires, na Argentina.

Porém, uma nova informação sugere que Liam desmaiou antes de cair da sacada. De acordo com a jornalista argentina Paula Varela, há um vídeo de câmeras de segurança que não está sendo divulgado.

“Há uma filmagem que não está sendo divulgada para a mídia com a cena da sacada onde você vê que Liam desmaia e, tragicamente, por causa de onde ele está, cai daquela sacada”, afirmou ela no programa Sócios del Espectáculo.

A autópsia realizada no corpo do cantor revelou múltiplas fraturas e hemorragias internas, compatíveis com uma queda de grande altura. Além disso, o exame toxicológico detectou a presença de diversas substâncias em seu organismo, incluindo cocaína, benzodiazepina e crack, o que mostra que talvez Liam tenha desmaiado após sofrer uma overdose ou qualquer reação adversa a essas substâncias.

