Intérprete de Dona Florinda celebra conquista do seriado Chaves

Florinda Meza, intérprete da famosa personagem Dona Florinda, celebrou o retorno dos seriados Chaves e Chapolim para a televisão

Florinda Meza, intérprete da famosa personagem Dona Florinda, usou a sua conta no Instagram para celebrar uma conquista envolvendo os seriados Chaves e Chapolim. Isso porque as produções voltarão a ser exibidas na TV nos Estados Unidos.

"Tesouros: conseguimos! Os programas estão de volta. Vamos passo a passo, mas graças ao seu amor e aos seus pedidos, juntos tornamos isso realidade. Eu te amo, minha linda vila virtual", escreveu ela em espanhol e em português.

A publicação recebeu inúmeros comentários dos fãs brasileiros. "Finalmente o grande dia chegou! Que felicidade", escreveu uma. "E no Brasil? Será que volta?", perguntou outra.

Chaves e Chapolim estreiam no dia 23 de setembro no canal UniMás, voltado ao público latino que reside nos Estados Unios. Os seriados também poderão ser vistos pelos assinantes da plataforma de streaming ViX.

Homenagem

A atriz Florinda Meza, do Chaves, escreveu uma declaração na rede social ao saber da morte de Silvio Santos. No domingo, 18, dia em que o dono do baú foi enterrado, a artista prestou uma homenagem ao empresário que colocou em sua programação o programa mexicano.

Com uma foto de sua personagem com Silvio na tela, Florinda agradeceu a oportunidade de ficar conhecida pelo público brasileiro. Ela ainda falou sobre o apresentador cumprimentar seu marido, o ator Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), intérprete de Chaves, por ela.

"Silvio Santos, agradeço por abrir a porta da alegria aos meus amados brasileiros com os programas Chespirito. Esse legado e tudo que você fez ficará para sempre no coração do Brasil e no meu. Adeus, amigo e por favor dê um abraço no meu Rober", escreveu ela em sua rede social.

Recentemente, ela falou sobre Chaves não ser mais exibido na televisão desde 2020. “Dizem que eu me oponho à transmissão dos programas de Chespirito. Total e absoluta mentira. Eu respeito e amor o público, assim como Roberto. Tanto Roberto como eu respeitávamos e amávamos nossa profissão. Era nosso prazer. Para mim, segue sendo”, disse ela, e completou: “Os direitos autorais de Roberto pertencem ao filho. O que escrevi para o programa, pertence a mim. Não deveriam negociar sem mim. Eu sempre estive disposta. Eu amo e respeito o legado do meu Roberto. Ele nunca quis que isso acontecesse”.