Humorista Paulo Vieira ganhará programa de auditório na Globo

Querido pelo público, Paulo Vieira tem programa de auditório sendo desenvolvido pela TV Globo, com estreia prevista para 2025; saiba mais detalhes

Tem projeto novo na TV Globo para Paulo Vieira! Segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo, o humorista receberá um programa de auditório na emissora, que será desenvolvido pelo núcleo de Monica Almeida.

Para a nova atração, com estreia prevista para o próximo ano, o artista estará envolvido em todo o processo de criação. O programa fará parte da grade especial em comemoração aos 60 anos do canal.

Vale destacar que Paulo Vieira já possui outros dois projetos na Globo: ele é o criador da série Pablo e Luisão, que conta as aventuras de seu pai e de seu melhor amigo, e também estará à frente do programa Vem que Tem, que apresentará ao lado de Eliana em novembro, durante a Black Friday.

A trajetória do humorista ganhou destaque em 2014, quando participou do quadro Quem Chega Lá, no Domingão do Faustão. Posteriormente, integrou o elenco fixo do Programa do Porchat, na Record, antes de voltar para a Globo. Na emissora, ele teve um quadro semanal no Se Joga e apresentou o programa Fora de Hora. Além disso, fez parte de um quadro humorístico no BBB e foi o apresentador de um reality culinário na TV por assinatura, uma adaptação do The Rolling Kitchen.

Após o encerramento do núcleo de humor da Globo, ele fará seu retorno em 2025. Além de Paulo Vieira, Regina Casé tem previsão de estreia de uma sitcom em novembro. Tatá Werneck e Eduardo Sterblitch também lançarão um novo programa de humor em breve de acordo com informações do jornal O Globo.

