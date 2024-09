Participando do 'Conversa com Bial', César Tralli recordou o falecimento repentino da mãe em um acidente aéreo e refletiu sobre perda da irmã

Na última sexta-feira, 6, César Tralli esteve no Conversa com Bial, da TV Globo, para conversar sobre a carreira jornalística, além de falar sobre sua vida fora das câmeras. Durante a atração comandada por Pedro Bial, o jornalista relembrou as perdas de sua irmã, em 2018, e da mãe, que faleceu há menos de 2 anos em um acidente aéreo no interior de São Paulo.

“Tive uma irmã especial, que foi o maior ensinamento da minha vida. Essa irmã viveu até os 40 anos. Gabriella, a Gabi. Ela nasceu com uma síndrome rara, o diagnóstico foi muito difícil de ser feito e os médicos levaram anos para descobrir o que ela tinha, Síndrome de Noonan. Ela sempre foi uma eterna criança e foi o maior ensinamento da minha vida pela pureza. Especialmente nesta questão de você humanizar e ter empatia pelos outros. São as experiências de vida que vão moldando a gente”, refletiu Tralli.

Na sequência, o comunicador confessou o quanto o falecimento da irmã foi doloroso, já que cuidou dela por muito tempo quando seus pais trabalhavam. ”Ela tinha muita convulsão e eu vivi momentos dramáticos ao mesmo tempo tendo um amor incondicional que fez ser quem eu sou”, contou.

O âncora do Jornal Hoje ainda falou sobre a morte repentina de sua mãe e refletiu sobre o processo de luto. “E aí a perda da minha mãe, súbita, que não completou 2 anos. Morreu em uma queda de avião em uma represa do interior de São Paulo. Nos falamos no domingo de manhã e, no domingo à tarde, ela foi embora, sumiu, virou estrelinha. E a perda da minha mãe foi um baque para mim”, confessou.

Ainda no bate-papo, César Tralli fez questão de destacar o orgulho por suas raízes familiares, ressaltando que a simplicidade foi fundamental na formação de seu caráter. Ele compartilhou que, antes de se mudar para São Paulo em busca de novas oportunidades para a família, sua mãe trabalhou colhendo cana e algodão, além de vender amendoim. "Eu sei o que é a vida do povo , que levanta na madruga e pega seis busões”, disse ele.

Confira um trecho da participação de César Tralli:

Acidente da mãe de César Tralli

No dia 9 de outubro de 2022, em um domingo, a mãe de César Tralli faleceu em um acidente de avião. A queda da aeronave de pequeno porte ocorreu no interior de São Paulo. Ela estava passeando com o namorado, que era piloto de avião e também faleceu.

“A Globo se solidariza e oferece todo apoio ao jornalista Cesar Tralli por conta da perda de sua mãe em um acidente aéreo. Nos próximos dias, ele será substituído por Alan Severiano no JH e por Leilane Neubarth no Edição das 18, da GloboNews”, informaram.