Discreta, Helena Ranaldi faz rara aparição com o marido, Daniel Alvim

A atriz Helena Ranaldi esbanjou simpatia em rara aparição ao lado do marido, o ator Daniel Alvim, em noite de estreia em São Paulo

A atriz Helena Ranaldi estreou 'Por Trás das Flores', sua nova peça, no Teatro Multiplan, no Morumbi Shopping, em São Paulo, na noite de terça-feira, 29, e recebeu a presença especial do marido, o ator Daniel Alvim.

Esbanjando simpatia, Helena e Daniel posaram juntos em clima de romance logo após a estreia e foram vistos trocando carinho nos bastidores. Juntos desde 2015, o casal vive uma vida discreta e costuma fazer raras aparições em público.

Na última segunda-feira, 28, a atriz usou as redes sociais para compartilhar uma bela homenagem de aniversário ao filho, Pedro Waddington. O jovem, que completou 25 anos de vida, é fruto de seu antigo relacionamento com o diretor Ricardo Waddington.

Em seu Instagram oficial, Helena Ranaldi publicou uma foto rara do herdeiro e o parabenizou pelo início de um novo ciclo. "Hoje é seu, dia Pedro! Você é uma pessoa muito especial! Te desejo saúde, paz, amor, alegrias, conquistas, realizações e tudo mais que você desejar", iniciou ela na legenda da postagem.

"Aproveite que a vida tem muito pra te oferecer e vc é merecedor disso. Seja feliz! Te amo muito filho! Sempre que você precisar, estarei ao seu lado. Sempre!!!", completou Helena Ranaldi. A publicação rapidamente ganhou diversos comentários carinhosos de internautas, que deixaram mensagens de felicitações ao aniversariante do dia.

Confira as fotos de Helena Ranaldi e Daniel Alvim:

Helena Ranaldi e Daniel Alvim - Foto: Araujo / Agnews

Helena Ranaldi e Daniel Alvim - Foto: Araujo / Agnews

Helena Ranaldi fala sobre status de relacionamento com Daniel Alvim

A atriz Helena Ranaldi surpreendeu ao comentar sobre o seu relacionamento com o ator Daniel Alvim. Discreta com a vida pessoal, ela contou que eles já são casados no civil e relembrou quando eles se conheceram.

Em uma participação no podcast Embrulha Sem Roteiro, a artista contou que eles se conheceram em 2015 e logo começaram o relacionamento amoroso. "Fiquei 20 anos morando no Rio. Quando eu voltei para São Paulo, foi quando a gente começou a namorar. A gente casou, não sei se as pessoas sabem, mas a gente é casado. A gente é amigado, vai", brincou ela.

Daniel também estava na atração e contou que eles se casaram no civil. "A gente foi no cartório", disse ele. E ela completou: "Ah, é verdade. Só que a gente falou, desde aquela época, sei lá quando foi isso, que íamos fazer uma festa. Só que até hoje a festa não saiu".

Leia também: Filho de Helena Ranaldi estreia em papel icônico no remake de 'Vale Tudo'