Helena Ranaldi sobre estreia do filho em novelas: 'Espectadora'

Vale Tudo, escolha da Globo para festejar seus 60 anos em 2025, contará no elenco com Pedro Waddington (26), filho da atriz consagrada Helena Ranaldi (58). O jovem, de acordo com informações do jornal Extra, fez testes para viver Thiago Roitman, herdeiro de Heleninha (Paolla Oliveira).

Apesar de ainda não ser confirmado no papel, ele é o favorito para a direção da emissora. Modelo, será o primeiro trabalho dele como ator, o que para mãe já é motivo de felicidade. A estreia da novela está prevista para março.

Procurada pela CARAS Brasil para comentar a novidade, Ranaldi diz não interferir nas escolhas profissionais do filho. "Neste momento, sou apenas espectadora dessa nova trajetória do Pedro", conta ela, rapidamente.

Na versão original da novela, Thiago foi papel de Fábio Villa Verde (53), na época um jovem ator com apenas trabalhos pequenos na Globo. A ideia seria repetir o mesmo perfil com um rosto novo disposto a se jogar no mundo da atuação.

Remake de Vale Tudo

Em outubro, a Globo oficializou a produção do remake de Vale Tudo durante o Upfront para o mercado publicitário. Manuela Dias (47) foi escalada como autora, já Debora Bloch (61) confirmada como a nova Odete Roitman, vilã que foi interpretada por Beatriz Segall (1926-2018) em 1988 e conquistou o Brasil.

A emissora também garantiu Taís Araujo (45) em um dos papéis principais, a Raquel. Bella Campos (26), que roubou a cena em Vai na Fé (2023) como a Jenifer, filha da protagonista Sol (Sheron Menezzes), será Maria de Fátima.

Pedro Waddington também terá como colegas de trabalho os atores Julio Andrade (48), como Rubinho; Karine Teles (46), como Aldeíde; Cauã Reymond (44), como César; Renato Góes (37), como Ivan; e Belize Pombal (38), como Conseulo.