Helen Ganzarolli lamenta a morte de Silvio Santos: ‘Nunca será esquecido’

Eterna musa do SBT, Helen Ganzarolli se despede de Silvio Santos com mensagem carinhosa e relembra fotos dos dois juntos

A apresentadora Helen Ganzarolli, que é uma das musas do SBT, emocionou seus seguidores com sua homenagem para Silvio Santos. No dia da morte do patrão, ela relembrou fotos dos dois juntos e lamentou a partida dele.

"Ahhhhh que difícil estar aqui nesse momento ... com o coração muito apertado e com os olhos cheios de lágrimas. Senor Abravanel você se foi e esse dia eu e o Brasil nunca imaginariamos que fosse chegar!!! Sabe por que??? Porque nos te amamos muito!!!", disse ela.

E completou: "Eu tenho privilégio de ter estado ao seu lado em muitos momentos... que sorte a minha.... que honra dividir o palco ao seu lado e aprender com você em todas as gravações e também nos bastidores... Vou levar seu conselhos pra vida.... pode ter certeza! Obrigada pela sua generosidade e sua humildade de sempre comigo e sempre com muito respeito e carinho... SILVIO SANTOS VOCÊ SEMPRE ESTARÁ VIVO PRA MIM E NUNCA SERA ESQUECIDO".

Helen Ganzarolli trabalhou por muitos anos ao lado de Silvio Santos no Programa Silvio Santos, exibido nas noites de domingo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Helen Ganzarolli (@helenganzarolli)

O anúncio da morte de Silvio Santos

A morte de Silvio Santos foi confirmada pelo SBT na manhã deste sábado, 17, por meio de uma nota oficial.

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações", informaram.