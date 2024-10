Gracyanne Barbosa fala sobre experiência como atriz: 'Incrível e desafiadora'

A inflenciadora digital Gracyanne Barbosa revelou que fez aulas de atuação para participar da quarta temporada de 'Arcanjo Renegado', do Globoplay

Gracyanne Barbosa está no elenco da quarta temporada de 'Arcanjo Renegado', do Globoplay. Na série, a modelo e influenciadora digital interpretará a melhor amiga da esposa de um chefe do tráfico. As gravações ocorreram no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e segundo ela, demandou dedicação total.

"Foi uma experiência incrível e desafiadora. Eu realmente me dediquei muito a esse papel! Tive que alterar toda a minha agenda em função desse projeto. Fiz aulas de atuação, sim, porque queria entregar o meu melhor e viver essa personagem de uma forma verdadeira", disse ela sobre sua experiência como atriz.

Para Gracyanne, o projeto vai além de uma simples atuação, destacando a importância social da série: "Esse projeto vai muito mais além da minha participação, é muito maior! É sobre oportunidade, sobre talentos que jamais seriam descobertos se não fosse pelo olhar do José Junior. Tudo com muito profissionalismo, muito estudo, muito treinamento. Os preparadores de elenco ficam à nossa disposição o tempo todo. Esse projeto é um celeiro de geração de emprego, inclusão, novos talentos. Eu fico honrada em me tornar parte da família AfroReggae", afirmou.

A influencer ainda deu detalhes sobre a preparação para gravar a série. "Cada cena foi intensa, e tive que me preparar fisicamente e mentalmente. Isso vai além de ter grandes nomes numa produção, o projeto é verdadeiramente incrível! Me esforcei ao máximo! Foi demais e sou muito grata pela oportunidade. Espero que vocês curtam o resultado!", completou.

Vale lembrar que a terceira temporada de 'Arcanjo Renegado' estreia no Globoplay no dia 14 de novembro. A quarta temporada, que está sendo gravada, ainda não tem data para ser lançada.

Gracyanne grava 'Arcanjo Renegado' - Foto: Divulgação

