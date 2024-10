Gracyanne Barbosa toma decisão sobre documentário de Belo após separação: 'Merecem saber'

Musa fitness, Gracyanne Barbosa foi convidada para participar do documentário de Belo

O documentário de Belo (50), que está sendo produzido pelo Globoplay, deve agitar o mundo da música e das celebridades brasileiras. Isso porque a produção busca reunir pessoas importantes que passaram pela vida do pagodeiro, como por exemplo, suas ex-namoradas.

Gracyanne Barbosa (41), que se separou do cantor neste ano após uma suposta descoberta de traição com seu personal trainer, Gilson Oliveira (39), atual participante de A Fazenda 16, tomou uma esperada decisão sobre sua participação.

Ela foi convidada pela direção da série documental para prestar depoimento sobre o período em que viveu ao lado de Belo. Após pensar muito, a musa fitness decidiu que vai participar da produção, o que deve marcar um reencontro dos dois publicamente.

"Eu decidi falar porque nosso relacionamento faz parte de uma história linda, e também porque todos merecem saber mais do Marcelo Pires", afirmou ela em entrevista ao portal Leo Dias. A influenciadora digital negou que teria aceitado cachê para participar do projeto.

Segundo a musa, as conversas com a equipe do serviço de streaming da Globo ocorreram da forma mais natural possível. O cachê não foi pedido por ela e nem teria sido ofertado pelos envolvidos na obra de Belo.

Viviane Araújo (49), que foi casada com o músico até 2007, também foi convidada para falar sobre o ex-marido. Ela, no entanto, não é aguardada no documentário. Pelo menos foi o que ficou entendido pelo público durante uma entrevista do Fofocalizando, do SBT. "Eu não quero falar sobre isso, tá? Nada contra, mas é uma coisa que é passado na minha vida, não tem por que eu ficar falando sobre esse assunto."