Gracyanne Barbosa faz revelação sobre fase solteira após separação de Belo

Divorciada de Belo, Gracyanne Barbosa contou como tem sido a fase solteira após passar cerca de 16 anos comprometida com o cantor

A influenciadora digital Gracyanne Barbosa abriu o coração e falou um pouco sobre a fase atual de sua vida pessoal. Em entrevista ao programa 'Ticaracaticast', a musa fitness revelou como tem vivenciado a solteirice após passar cerca de 16 anos casada com o cantor Belo.

De acordo com Gracyanne, ela tem sentido 'preguiça' de conhecer novas pessoas. A famosa explicou ainda que existe uma grande burocracia em se relacionar atualmente e, por isso, está focada mais em si mesma.

"Eu fiquei muito tempo casada, estou meio perdida. Como é esse negócio de primeiro encontro? E dá uma certa preguiça de conhecer alguém, é uma burocracia... Ainda estou nesse período, nessa fase perdida de relacionamento. Estou muito bem comigo mesma, focada no trabalho, estudando muito. Não estou procurando relacionamento", declarou Gracyanne Barbosa.

Ao longo do bate-papo com os apresentadores Bola e Carioca, a influenciadora digital revelou que recebe pouca cantada de homens. Gracy ainda destacou que, de certa forma, seu perfil possa 'assustar' os pretendentes.

"Na vida não recebo cantada. Os homens são extremamente educados. Eu sou uma pessoa que gosta de passar no meio do povo, os seguranças que trabalham comigo sofrem. Recebo um 'você é gostosa', mas é pouco e de forma educada. O cara me chamou de 'gostosa', obrigada, vejo como um elogio, não como se eu fosse um objeto", relatou.

Vale lembrar que Gracyanne Barbosa e Belo anunciaram aos fãs o fim do casamento em abril deste ano. Desde então, os dois famosos não assumiram nenhuma relação publicamente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Belo revela se está pronto para novo relacionamento

Em entrevista ao portal LeoDias no último sábado, 5, o cantor Belo fez um balanço sobre a vida de solteiro e seus próximos projetos profissionais. Com o fim do casamento com a musa fitness Gracyanne Barbosa, o pagodeiro revelou se já está pronto para viver um novo romance.

Solteiro desde abril deste ano, Belo desconversou ao ser questionado sobre futuros relacionamentos, ressaltando que o foco do momento é o trabalho; confira mais detalhes!