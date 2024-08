Globo toma decisão sobre futuro de Luciano Huck na emissora

A Globo decidiu antecipar a renovação do contrato com o apresentador Luciano Huck, que só chegaria ao fim em 2025. Saiba o motivo

O apresentador Luciano Huck renovou seu contrato com a Globo por mais três anos. À frente do Domingão desde 2021, o atual vínculo entre as partes só chegaria ao fim em 2025, mas ele aceitou a proposta que foi realizada pela alta cúpula da empresa.

De acordo com informações do jornalista Gabriel Vaquer do F5, da Folha de S. Paulo, a iniciativa partiu da emissora, através de Amauri Soares, diretor-geral da TV e Estúdios Globo. O executivo está contente com os resultados de audiência, faturamento e impacto que Huck tem conquistado aos domingos.

Além disso, o portal noticiou que a Globo e Luciano Huck desejam evitar qualquer especulação sobre uma possível candidatura à presidência nas eleições de 2026. Isso porque esses rumores podem prejudicar as negociações publicitárias.

Com a renovação, o contrato que chegaria ao fim em 2025 passa a valer até o final de 2028. Mas ainda falta a assinatura do apresentador, que deve acontecer em breve.

Histórico: Huck e Angélica sentam na bancada do Jornal Nacional e surgem no SBT

As emissoras de TV do Brasil se uniram na cobertura sobre a morte do apresentador Silvio Santos, grande ícone da comunicação. Com isso, vários momentos marcantes aconteceram na telinha e dois momentos envolveram o casal Angélica e Luciano Huck.

Os dois participaram de momentos históricos na TV no último sábado, 17. Para começar, os dois sentaram na bancada do Jornal Nacional. Desde o início da tarde, os apresentadores Cesar Tralli e Renata Vasconcellos assumiram a uma edição especial do Jornal Nacional, que homenageou Silvio Santos durante todo o dia. Com isso, eles receberam Angélica e Huck na bancada do telejornal.

Horas depois, Angélica e Luciano Huck fizeram uma participação ao vivo no SBT. Durante a cobertura da emissora sobre a morte do dono e patrão, os dois conversaram com os apresentadores sobre o legado dele. Veja como foi.