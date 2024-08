Histórico: Huck e Angélica sentam na bancada do Jornal Nacional e surgem no SBT

Em momento histórico na TV brasileira em luto por Silvio Santos, Luciano Huck e Angélica aparecem no estúdio do Jornal Nacional e no SBT

As emissoras de TV do Brasil estão com o foco na cobertura sobre a morte do apresentador Silvio Santos, grande ícone da comunicação. Com isso, vários momentos marcantes aconteceram na telinha e dois momentos envolveram o casal Angélica e Luciano Huck.

Os dois participaram de momentos históricos na TV neste sábado, 17. Para começar, os dois sentaram na bancada do Jornal Nacional. Desde o início da tarde, os apresentadores Cesar Tralli e Renata Vasconcellosassumiram a uma edição especial do Jornal Nacional, que homenageou Silvio Santos durante todo o dia. Com isso, eles receberam Angélica e Huck na bancada do telejornal.

Os dois falaram sobre o legado do comunicador e a convivência deles. "Ele foi aquele pai que incentiva, que dá conselho. Quando eu fui pro SBT, ele disse: ‘Você é uma comunicadora’. E eu nunca tina pensado nisso. Ele me deu oportunidade de mostrar. É como um pai que vai abrindo caminho e foi me ensinando. Ele falava muito na simplicidade e na espontaneidade. O público gosta do que é de verdade, de ser natural, isso marcava muito. Eu digo que ele apresentou esse meu lado de comunicadora e ele que abriu as portas”, disse Angélica, que trabalhou no SBT no início da carreira.

Por sua vez, Huck disse: "Hoje está todo mundo em choque, chegou um dia que a gente não queria que chegasse. O legado está construído”.

Horas depois, Angélica e Luciano Huck fizeram uma participação ao vivo no SBT. Durante a cobertura da emissora sobre a morte do dono e patrão, os dois conversaram com os apresentadores sobre o legado dele. "Ele foi o primeiro comunicador que entendeu a dimensão do país, que abriu as câmeras e os microfones para o povo brasileiro. Todo mundo que faz tv tem um pouco do Silvio Santos. O Raul Gil disse algo que eu concordo 100%, de que o Senor Abravanel fez a passagem, mas o Silvio Santos continua. Estou aqui para agradecer. Todos nós que gostamos de TV temos a semente maravilhosa que ele plantou”, afirmou Huck.

Então, Angélica exaltou a união de todas as emissoras do Brasil para homenagear Silvio Santos. "Neste final de semana, todos são TV Silvio Santos”, afirmou.