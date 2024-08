Globo sente perda de Fernanda Gentil e estuda convite para depois das Olímpiadas, diz colunista

Com Fernanda Gentil na CazéTV, Globo estuda novo convite para jornalista com o encerramento das Olimpíadas de Paris, diz colunista

De volta ao jornalismo esportivo, Fernanda Gentil parece ter se reencontrado ao cobrir as Olimpíadas de Paris pela CazéTV. E esse destaque da jornalista nas transmissões dos Jogos fez com que a alta cúpula da TV Globo se reunisse para conversar sobre ela.

Segundo informações do colunista Fernando Melo, do site Área VIP, a direção da emissora tem debatido sobre o sucesso de Fernanda fora dos Estúdios Globo, levando alguns diretores, inclusive, a ressaltarem que não tê-la na cobertura dos Jogos Olímpicos foi uma grande perda para a empresa. Isso porque, nas últimas semanas, a jornalista elevou a audiência da CazéTV, no Youtube, destacando o canal do streaming entre os internautas.

Ainda segundo fontes do site, durante uma reunião, um dos diretores da TV Globo sugeriu retomar as conversas com Fernanda, propondo a ela um novo projeto no segmento esportivo do canal. Esse programa seria transmitido à noite, em vez de ocupar a faixa vespertina do 'Globo Esporte', e incluiria também sua participação no streaming da emissora.

Ainda não se sabe se ela aceitará voltar à TV Globo, mas a emissora pretende entrar em contato logo após o encerramento das Olímpiadas de Paris 2024, de acordo com o colunista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Gentil (@gentilfernanda)

O que levou Fernanda Gentil a sair da Globo?

Afastada da Globo desde março deste ano, Fernanda Gentil contou detalhes que levaram ao encerramento de seu contrato com a emissora um ano e meio antes do prazo de seu contrato acabar. Em entrevista ao podcast PodPah, apresentado por Igor Cavalari e Mítico, a apresentadora abriu detalhes sobre a conversa que definiu o seu futuro no canal. "Mesmo tendo um ano e meio de contrato, eu não estava com projeto, não estava realizada, não estava feliz, não estava com aquele friozinho na barriga de novo", disse ela.