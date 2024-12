Gabriel Milane, o Topete de Garota do Momento, largou faculdade para seguir sonho: ‘Seria infeliz’

Em entrevista à CARAS Brasil, Gabriel Milane, badboy em Garota do Momento, relembra relutância em seguir como ator e fala sobre sucesso com a novela

Depois de integrar o elenco deDe Volta aos 15, série nacional que foi sucesso absoluto na Netflix, o paulista Gabriel Milane (24) mergulha nos anos 1950 para dar vida ao badboy da novela das seis da Globo, Garota do Momento. Ao lado de grandes nomes da teledramaturgia, o ator, que largou a faculdade de Sistemas de Informação na USP (Universidade de São Paulo) para seguir seu sonho, colhe os frutos da decisão ousada. Em entrevista à CARAS Brasil, ele revela o motivo para a mudança: “Seria extremamente infeliz”, declara.

Conexão com a arte

Gabriel conta que esteve envolvido com o mundo das artes e da publicidade desde criança, mas sempre relutou em se ver como ator. Embora tenha trabalhado em diversos comerciais e se familiarizado com a frente de câmeras, ele afirma que não conseguia se imaginar em papéis de conteúdo, que contassem, de fato, uma história.

“Fiz alguns testes pra longa, séries, até mesmo novelas. A única coisa que eu tinha era minha cara de pau, faltava técnica. Quando cheguei no último ano do colégio, me vi obrigado a seguir em uma profissão que pudesse me dar um retorno financeiro ‘garantido’, como se alguma coisa fosse garantida nessa vida”, explica.

A decisão de abandonar a faculdade de Sistemas de Informação não foi fácil, mas foi essencial para sua felicidade: “Bastaram três anos na USP para perceber que eu seria extremamente infeliz seguindo esse caminho”, reflete.

Estreia na televisão

Apesar da experiência no streaming com a produção da Netflix, o ator não esconde que interpretar Topete é um misto de novidades empolgantes: além de ser sua estreia em uma produção televisiva, ele dá vida ao seu primeiro vilão. “Fazer um vilão é extremamente divertido. Me sinto privilegiado de interpretar Topete, e acho que o maior desafio está em torná-lo um personagem cada vez mais marcante", conta.

Para o intérprete, o processo de construção do personagem foi baseado em um equilíbrio entre os ideais e valores do roteiro de Alessandra Poggi(50), e sua própria interpretação. “Quero que Topete seja aquele badboy que, mesmo com atitudes questionáveis, toque o coração das pessoas", diz Gabriel, que coloca a mão no fogo pelo personagem e afirma que, por trás das ações de Topete, há motivações e uma história que merece compreensão.

Sobre a adaptação a rotina de gravação diária da novela, o ator revela que, passado o choque inicial, o ritmo intenso se torna comum. “Sinto que tenho me adaptado bem à rotina de gravações. Depois que a gente perde a sensibilidade dos primeiros dias, tudo fica mais fácil. Por mais que a vivência em outros projetos tenha me ajudado muito nessa missão, o que realmente fez a diferença foi a prática com meus colegas e equipe de produção”, destaca.

Reencontros

Em Garota do Momento, Gabriel contracena com diversos colegas que fizeram parte do elenco de De Volta aos 15, como Maisa(22), KlaraCastanho (24) e CaioCabral (25). Para ele, trabalhar novamente com esses profissionais tem sido uma experiência enriquecedora. "Fiquei muito feliz de poder reencontrar essa galera em outro contexto. Tanto Maisa e Klara Castanho quanto Caio Cabral são atores que me inspiram e me ensinam muitas vezes sem querer. É muito bom trabalhar com gente que sabe o que faz. No fim, vamos descobrindo juntos os caminhos dessa história", conta.

Gabriel destaca também a importância de aprender com os colegas mais experientes, como Philipp Lavra (38) e Letícia Colin (34), que, segundo ele, ajudaram a dar mais camadas ao personagem Topete: “Ambos abraçaram com carinho as ideias deste humilde ator, e jogar com gente que conhece desse esporte é fantástico. Também aprendo muito rápido, se algo não funciona, testamos de outro jeito ou partimos para a próxima ideia".

Aproveitando o momento

Embora tenha conquistado seu lugar na TV antes do que imaginava, Gabriel se mantém com os pés no chão. O intérprete afirma que está concentrado em viver o momento presente e focado no sucesso de Garota do Momento. "Sou muito pé no chão, apesar de sonhar grande. Gosto de viver o momento presente e focar no melhor que puder fazer para que Garota do Momento seja cada vez mais um sucesso".

Decidido a continuar trilhando o caminho que faz seu coração pulsar, Gabriel está tranquilo e diz não ter pressa para alcançar seus próximos objetivos: “De qualquer forma, posso dizer que espero seguir fazendo o que amo cada vez mais e mais. Esse é um sentimento genuíno que me faz ter a certeza de que sigo no caminho certo. Tenho muito fogo pra queimar, muito do meu trabalho para explorar”.

Com um trabalho bem visto pelos telespectadores da novela, os elogios e comentários positivos estão fazendo parte do cotidiano do ator, que revela se cobrar bastante para entregar boas cenas. “A maior pressão é minha, interna. Quero sempre dar o meu melhor em cada cena”, diz ele, que reafirma sua trajetória ao definir como conselho para o Gabriel do passado o passo de trancar a faculdade.

“Conselho direto e reto: tranque o curso, vai dar tudo certo! Sem medo. Com a cara e a coragem. No fim, basta uma oportunidade e tudo muda. Foi o que fiz e deu tudo certo. Sigo comemorando e aprendendo desde então”, conclui.

