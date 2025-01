Funcionária do Mais Você volta à TV após passar mal: ‘Sensação horrorosa'

Funcionária do Mais Você explica o que sentiu após comer fruta nos bastidores do programa e ser levada às pressas ao hospital

Na manhã desta quarta-feira, 22, a apresentadora Ana Maria Braga atualizou o quadro de saúde da assistente de direção do programa Mais Você, da Globo, que foi levada às pressas ao hospital na terça-feira, 23. Ela contou que a funcionária está bem e já voltou ao trabalho. Inclusive, a assistente apareceu ao vivo na atração para explicar o que aconteceu.

A assistente de direção Lígia Bedini passou mal após comer a ‘fruta do milagre’ antes do programa ao vivo na terça-feira. A fruta é conhecida por mudar o Ph da boca e deixar os gostos amargos mais doces. Porém, a funcionária do programa mordeu o caroço e teve uma reação alérgica.

Ana Maria contou que Lígia sofreu um choque alérgico e precisou ir ao hospital. A mulher contou que sentiu a reação alérgica logo depois de morder o caroço . "Eu chupei o bagaço e mordi o caroço. Quando eu mordi o caroço, eu senti um gosto muito amargo. Eu cuspi. Não contente, eu falei: ‘Vou provar o bagaço’. E provei outra. E eu comecei a falar: ‘estou me sentindo mal’. Fechou a glote, uma sensação horrorosa. Eu fui para a ambulância e fui para o hospital”, disse ela.

Fruta do milagre causou reação alérgica em funcionária do Mais Você - Foto: Reprodução / Globo

Ana Maria Braga negou aposentadoria

Ana Maria Braga usou o programa Mais Você, da Globo, para desmentir os rumores de que iria sair da emissora em 2026. Ela afirmou que foi vítima de fake news. "Um portal na internet disse que eu teria dito e afirmado que deixaria de apresentar o Mais Você no final de 2025, e que o programa acabaria. Normalmente, eu não uso esse espaço tão grandioso aqui para responder ninguém. Esse é o tipo de fofoca, gente, que vem e vai, falam… Mas, desta vez, não mexeram só comigo. Mexeram também com meu time, minha equipe", iniciou ela.

"Vocês, irresponsáveis, não tem noção do transtorno que uma mentira dessas pode provocar. A sensação de insegurança que causa em todo o pessoal que trabalha comigo, e isso pode atrapalhar negociações, projetos futuros do programa e da emissora como um todo. Isso se chama ‘fake news’, que desestabiliza. Isso é uma tremenda falta de responsabilidade com a informação que está sendo dada. Eu não falei. Colocaram palavras na minha boca. Cadê a checagem? Ninguém me perguntou nada. Como noticiam alguma coisa sem chegar comigo ou minha assessoria?", disse.

A TV Globo também a saída de Ana Maria Braga das manhãs da emissora. Em uma declaração da assessoria de imprensa, a emissora informou que os rumores não passam de mera especulação. "Ana Maria segue no 'Mais Você' e não existe intenção alguma de mudança", informaram.

Além do Mais Você, Ana Maria terá mais um programa em 2025, o Chef de Alto Nível, que será comentado por ela nas noites da emissora.

Lígia recebeu alta hospitalar no mesmo dia e está bem.