Fora da Globo, Felipe Simas acerta novo trabalho na Record. Saiba qual!

Após viver o vilão Heitor em Fuzuê (2023), da Globo, o ator Felipe Simas foi escalado para a próxima novela bíblica da Record TV. O artista, que não possui mais contrato fixo com a Globo, vai dar vida ao médico Lucas na novela Paulo, o Apóstolo. A produção, assinada por Cristiane Cardoso, deve adotar o mesmo formato de Reis.

De acordo com informações divulgadas pelo colunista Flávio Ricco, do R7, o ator vai fazer parte do núcleo principal da trama e vai viver um triângulo amoroso com Gabriela (Anna Melo) e o protagonista Paulo (Murilo César).

A novela narra a vida de Paulo de Tarso, um dos mais importantes pregadores do Cristianismo. Inicialmente, ele se destacou por perseguir os primeiros seguidores de Jesus, mas sua vida mudou ao ser impactado pela palavra durante uma viagem a Damasco. Até agora, não há uma data de estreia definida para a nova produção da Record.

Vale lembrar que esse é o primeiro trabalho de Simas fora da Globo. Seu contrato fixo com a emissora chegou ao fim em 2021 e, desde então, passou a assinar contratos por obra. Ele esteve no elenco de tramas como "Malhação: Sonhos (2014), Totalmente Demais (2016), Os Dias Eram Assim (2017), O Tempo Não Para (2018), Salve-se Quem Puder (2020) e Fuzuê. Recentemente, ele atuou em As Aventuras de José e Durval (2023), produzida originalmente para o Globoplay.

Felipe Simas fala sobre diagnóstico raro nos olhos: 'Afetou nossas vidas'

Recentemente, o ator Felipe Simas usou as redes sociais para dividir com o público uma questão envolvendo sua vida pessoal. Através de um relato, o artista contou sobre a descoberta de neurite óptica, uma rara inflamação do nervo óptico.

Ele chegou a ser internado em janeiro deste ano após perceber algumas manchas em seu olho direito. Na ocasião, ele realizou diversos exames solicitados por médicos e recebeu o possível diagnóstico da doença rara autoimune. Veja o que ele disse!