Filho de Tiago Barnabé rouba a cena no Domingo Legal

O humorista Tiago Barnabé, que faz a Narcisa no SBT, recebeu a visita do filho no palco do Domingo Legal e a fofura do menino chama a atenção dos telespectadores

O humorista Tiago Barnabé, que é conhecido por interpretar a Narcisa no SBT, fez a sua estreia como artista do programa Domingo Legal na tarde deste domingo, 21, e recebeu homenagens no palco. Ele completou 40 anos de vida neste domingo e ouviu depoimentos de vários amigos e familiares. Inclusive, o astro recebeu a visita da esposa, Adriana, e do filho, Enrico, no palco da atração.

Ao vivo, o pequeno Enrico esbanjou fofura e mostrou que herdou o lado artista do pai famoso. O garotinho mostrou todo o seu charme, contou que sabe fazer imitações e não demonstrou nenhuma timidez ao interagir com Celso Portiolli.

Com isso, os telespectadores ficaram encantados por ele. Na rede social X, antigo Twitter, vários internautas fizeram comentários sobre o filho de Barnabé. “Filho do Tiago é muito lindo”, disse um fã. “Esse filho do Tiago é muito fofo, gente”, comentou outro. “O filho do Tiago é muito carismático. Já pode fazer novela”, comentou mais um. “O filho do Tiago parece ser bom pra TV”, declarou outro.

O filho do Tiago imita igualzinho a Nicole Bahls KKKKKKKKKKKK



"Oi brasilllll, aí que tudoooo.." #DomingoLegalpic.twitter.com/a0yCHsPwEA — Brenno (@brenno__moura) July 21, 2024

Tiago Barnabé se despediu de Eliana

O humorista Tiago Barnabé, que interpreta a Narcisa no Programa Eliana, comoveu seus seguidores em junho ao mostrar uma foto abraçado com a apresentadora Eliana. Ele fez um post para falar sobre a última gravação do programa da loira no SBT e a emoção da despedida.

“Meu Deus. Jamais poderia imaginar que este de tantos outros abraços será a nossa despedida de hoje no seu palco amiga. Sem palavras. Gratidão. Indo te encontrar. E vamos chorar juntas”, afirmou na legenda.

Eliana saiu do SBT em junho. A última edição do programa dela foi ao ar no dia 23 de junho, depois de 15 anos no ar. O contrato dela com a emissora foi encerrado em comum acordo e Eliana deverá assinar com outra emissora de TV em breve.