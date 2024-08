Durante participação no 'Encontro com Patrícia Poeta', Felipe Ricca emocionou o público com homenagem ao pai, Marco Ricca

Nesta quarta-feira, 14, Marco Ricca foi surpreendido com uma linda declaração do filho durante participação no Encontro com Patrícia Poeta. Fruto do antigo relacionamento do ator com Adriana Esteves, Felipe Ricca emocionou a plateia com a homenagem ao pai.

"Eu estou gravando esse vídeo aqui para eu mandar um beijo especial para a pessoa mais especial da minha vida, Marco Antonio Ricca, mais conhecido como meu pai. Pai, te amo demais, você é uma pessoa especial, de muita luz.", iniciou Felipe.

E completou: "Eu tenho muita honra de ser teu filho, de poder aprender contigo, não só sobre a tua profissão, que hoje em dia é minha também, mas sobre ética, valores, princípios, sobre a pessoa linda que você é. Eu tento estudar, eu tento trabalhar o máximo para ser cada vez mais parecido com você. Te amo muito, tá?".

Emocionado com a mensagem, Marco demonstrou a gratidão por ter o jovem como filho. "Felipe é uma pessoa especial. Um filho lindo assim dá vontade de trazer ele aqui pra falar, né? Ele é realmente meu companheiro. Hoje está quase invertendo as coisas. Ele é um cara que me incentiva muito. É um filho especial", declarou.

Que recado lindo do Felipe pro paizão Marco Ricca 🥺❤️ #Encontropic.twitter.com/iKdOuRfmr7 — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 14, 2024

Marco Ricca exibe foto rara dos 4 filhos na TV

O ator Marco Ricca surpreendeu os telespectadores ao exibir uma foto inédita de seus quatro filhos na TV. Na manhã desta quarta-feira, 14, ele esteve no programa Encontro, da Globo, e contou sobre a alegria da paternidade em sua vida.

Durante a conversa, a apresentadora Patricia Poeta chamou a atenção para uma fotos quatro filhos do ator no telão do estúdio. Na imagem, os fãs puderam ver Felipe Ricca, Maria, Antônia e José, que são os quatro herdeiros do artista. Conheça os filhos de Marco Ricca!