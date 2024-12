Filho de Luciano Huck leva a namorada ao Melhores do Ano

Câmera da Globo flagra o filho do meio de Luciano Huck, Benício Huck, com a namorada na plateia do Melhores do Ano, do Domingão com Huck

Filho do apresentador Luciano Huck com Angélica, o jovem Benício Huck marcou presença na plateia do prêmio Melhores do Ano, exibido no programa do seu pai, o Domingão com Huck, da Globo. Inclusive, ele contou com a presença especial de sua namorada, a influencer Duda Guerra.

Durante a transmissão ao vivo da premiação, a câmera mostrou rapidamente quando Benício e Duda estavam de mãos dadas na plateia do evento. Ao lado deles, os telespectadores ainda puderam ver Joaquim Huck, filho mais velho de Luciano e Angélica.

Benício e Duda estão juntos há mais de 7 meses. No aniversário dele em novembro de 2024, a influencer declarou o amor publicamente. “Aniversário do meu amor, do homem que eu escolhi pra minha vida. Que seu dia seja tão lindo e especial quanto você, eu quero passar todos os próximos aniversários da sua vida juntinho de você. Quando a gente encontra a pessoa certa fica fácil demais de amar, e a nossa relação é assim, leve, gostosa, divertida. Que você seja sempre muito feliz, meu amor, quero estar com você para todo o sempre”, disse ela.

Saiba como Duda Guerra conheceu Benício Huck

Já deu para perceber que Benício Huck e Duda Guerra são o casal do momento. Apesar de estarem juntos há apenas seis meses, eles se conhecem há dois anos.

Em entrevista para o Portal Leo Dias, a digital influencer contou como conheceu o namorado. "Foi por meio de amigos, a gente tinha vários amigos em comum e nos conhecemos resenha, festinhas de amigos. A primeira vez que a gente se conheceu foi há dois anos, mais ou menos”, disse.

Duda também comentou sobre a sua relação com os sogros famosos Angélicae Luciano Huck. "Eles são super atenciosos, carinhosos. Sempre me receberam muito bem e eu sempre me senti muito acolhida com eles lá”.

