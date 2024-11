Nora de Angélica e Luciano Huck revela como é sua dieta do ovo

Saiba como fazer a dieta do ovo de Duda Guerra, que é namorada de Benício Huck e nora de Angélica e Luciano Huck. Ela revelou o que come em cada refeição

Nora de Angélica e Luciano Huck, a influencer Duda Guerra, que é namorada de Benício Huck, aderiu à dieta do ovo e revelou os detalhes do seu cardápio. Após mostrar a sua geladeira repleta de ovos, ela contou que iniciou a nova alimentação junto com sua mãe e a irmã. Então, a jovem deu detalhes do que come em cada refeição.

Ao total, Duda come 19, sendo que come apenas dois ovos com gema e o restante é apenas clara. "No café da manhã, eu estou comendo uma omelete. Só que eu como um ovo inteiro e o resto é só clara. Então é um ovo e quatro claras, com uma fatia de pão porque eu vou treinar sempre de manhã, para dar energia. No almoço, eu continuo comendo arroz, feijão e legumes, porém eu substituo uma proteína, que era frango ou bife, por ovo. Eu como 7 ovos, mas um inteiro só, o resto é só clara”, afirmou ela.

E completou com o restante do dia: "O lanche da tarde está sendo whey protein com uma frutinha para bater a meta de proteína. O grande diferencial desta dieta está sendo no jantar. Na hora da janta, eu como só ovo. São 7 ovos e não como gema nenhuma”.

Por fim, Guerra contou que não pretende ser rigorosa com a dieta e até já sabe quando vai fugir da alimentação com vários ovos. "Eu vou fazer essa dieta até o final do ano e vamos ver se vai dar certo. Dia 24 é meu aniversário de namoro, vou sair para jantar. É para me dar mais foco, mas não vou ficar maluca disso, não”, afirmou.

Saiba como Duda Guerra conheceu Benício Huck

Já deu para perceber que Benício Huck e Duda Guerra são o casal do momento. Apesar de estarem juntos há apenas seis meses, eles se conhecem há dois anos.

Em entrevista para o Portal Leo Dias, a digital influencer contou como conheceu o namorado. "Foi por meio de amigos, a gente tinha vários amigos em comum e nos conhecemos resenha, festinhas de amigos. A primeira vez que a gente se conheceu foi há dois anos, mais ou menos”, disse.

Duda também comentou sobre a sua relação com os sogros famosos Angélicae Luciano Huck. "Eles são super atenciosos, carinhosos. Sempre me receberam muito bem e eu sempre me senti muito acolhida com eles lá”.

Além de Benício, de 16 anos, os apresentadores também são pais de Joaquim, de 19 anos, e Eva, de 12.

