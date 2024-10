Filho de Leticia Spiller rouba a cena em foto com a mãe: 'Impressionada'

A atriz Leticia Spiller surpreendeu ao publicar em suas redes sociais algumas fotos ao lado do filho mais velho, Pedro Novaes

A atriz Leticia Spillersurpreendeu os seguidores na tarde desta quinta-feira, 17, ao publicar em suas redes sociais algumas fotos ao lado do filho mais velho, Pedro Novaes. O jovem, que é fruto de seu antigo relacionamento com o ator Marcello Novaes, completou 28 anos.

Para celebrar a data, ela compartilhou um vídeo em que mostra momentos ao lado do herdeiro e se declarou para ele na legenda. E os internautas que acompanham a atriz nas redes sociais se surpreenderam com a semelhança do rapaz com o pai. 'Parece mais com o próprio pai', brincou uma.

'Genteee, sempre fico impressionada com o quanto ele é a cara do pai', disse outra. 'Marcelo Novaes jovem!!', opinou uma terceira. 'Ele é muito lindo, herança genética de pai e mãe maravilhosamente belos', comentou mais uma.

Vale lembrar que Leticia Spiller e Marcello Novaes ficaram casados entre 1995 e 2006. Mesmo após a separação, os dois mantém uma boa amizade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Spiller (@arealspiller)

Além de Letícia Spiller, Marcello Novaes também fez uma publicação para homenagear o filho. O ator postou uma foto ao lado de Pedro e escreveu uma bela mensagem. "Hoje é o dia dele, do meu amor! Se você soubesse o quanto eu te amo, você seguraria o meu coração pra sempre, pois o seu, está ao lado do meu e batendo no mesmo ritmo, tá?! Que você tenha, principalmente, muita saúde e paz, meu amor! Te amo!!!", declarou o artista.

Carrapatos

Recentemente, Pedro Novaes surpreendeu ao relembrar um ataque sofrido por carrapatos, na casa de sua família em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. E ele contou que ele e os primos costumavam subir um morro para fazer um abrigo. Contudo, certo dia, tiveram uma surpresa ao voltar para casa. Leia mais!