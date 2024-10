No Rancho Fundo: Protagonista morre de forma trágica na reta final da novela

Nos últimos capítulos da novela No Rancho Fundo, o público vai ver o mistério sobre quem matou um dos personagens principais da história. Saiba mais

Nos últimos capítulos da novela No Rancho Fundo, da Globo, um dos personagens principais da trama vai ser assassinado. O vilão Ariosto (Eduardo Moscovis) vai perder a vida de forma trágica e o público vai conviver com o mistério de quem matou o empresário. Saiba mais:

Nas cenas, de acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, Ariosto será assassinado, mas a identidade do vilão levará um tempo para ser revelada. A cena da morte dele foi gravada de forma secreta nos Estúdios da Globo. Isso porque a equipe quer evitar o vazamento de informações importantes sobre o final da novela.

A novela No Rancho Fundo chega ao fim no dia 1 de novembro, mas as gravações já terminaram no dia 19 de outubro.

Confira o resumo da novela No Rancho Fundo para o período de 22 a 26 de outubro:

Capítulo 162 - Terça-feira, 22 de outubro

Deodora tenta convencer Jordão Nicácio a tirar a vida de Primo Cícero. Artur afirma a Marcelo Gouveia que Quinota nunca o amou. Ariosto questiona Deodora sobre sua arma. Jordão Nicácio aponta o revólver para Primo Cícero, que não o vê. Zefa Leonel descobre uma mensagem secreta no bilhete de Fubá Mimoso. Marcelo Gouveia revela a Artur que foi Ariosto o mandante de seu sequestro. A família Leonel decide confrontar Deodora, mas Zefa Leonel os impede. Jordão Nicácio implora para que Esperança fuja com ele. Artur rompe relações com Ariosto. Jordão Nicácio aceita a proposta de Deodora, que lhe dá a arma de Ariosto com as digitais de Seu Tico Leonel. Jordão Nicácio atira contra Primo Cícero.

Capítulo 163 - Quarta-feira, 23 de outubro

Jordão Nicácio avisa a Deodora que fez o combinado, e Cira ouve. Caridade se desespera com a ausência de Primo Cícero, e estranha a tranquilidade de Esperança. Zé Beltino desabafa com Dracena sobre sua raiva de Deodora. Padre Zezo implora para que os Leonel não se vinguem de Deodora. Artur acusa Marcelo Gouveia de envolvimento no sequestro de Primo Cícero. Vespertino desconfia da presença de Deodora no cabaré e a questiona se está procurando um álibi. Ariosto pede que Quinota interceda por ele junto a Artur. Sem saber que Primo Cícero foi baleado, Blandina e Marcelo Gouveia exigem que Jordão Nicácio mude o local do cativeiro, após as desconfianças de Artur. Primo Cícero chega à casa de Zefa Leonel.

Capítulo 164 - Quinta-feira, 24 de outubro

Primo Cícero revela a Zefa Leonel que atiraram contra ele, e que foi salvo pelo relicário de Militana. Artur expulsa Ariosto de sua casa, e Quinota lamenta. Deodora manipula Vespertino, e o beija. Jordão Nicácio se desespera ao perceber que Primo Cícero estava vivo, e fugiu do cativeiro. Esperança cobra de Blandina a segurança de Primo Cícero. Guilherme Tell confessa a Caridade que ajudou Marcelo Gouveia. Ao ver a arma no local, Marcelo Gouveia acredita que tenham tirado a vida de Primo Cícero e levado o corpo. Timbó e Xaviera chegam para ajudar os Leonel, e sugerem forjar a morte de Primo Cícero para protegê-lo. Jordão Nicácio insiste para fugir com Esperança. Com a ajuda de Caridade, Artur descobre que Marcelo Gouveia está envolvido com contrabando de turmalina paraíba.

Capítulo 165 - Sexta-feira, 25 de outubro

Artur pede segredo a todos sobre a descoberta em relação a Marcelo Gouveia. Artur obriga Marcelo Gouveia a levá-lo até a Gruta Azul, e Blandina vê os dois juntos. Zefa Leonel reúne a família e explica que ninguém pode saber que Primo Cícero está no Rancho Fundo. Caridade se emociona ao reencontrar o pai. Elias Crisóstomo sonda Benvinda sobre Primo Cícero. Margaridinha ajuda Dracena a seduzir Zé Beltino. Elias Crisóstomo visita Ariosto e garante ao pai que descobrirá o que os Leonel tramam contra ele. Tia Salete leva Padre Zezo para benzer o cabaré. Xaviera diz a Sabá Bodó que a Gruta Azul pertence ao município de Canta Pedra. Ariosto apresenta Elias a Deodora.

Capítulo 166 - Sábado, 25 de outubro

Deodora repreende Ariosto por ter escondido Elias. Artur obriga Marcelo Gouveia a explorar a mina da Gruta Azul. Quinota revela a Zefa Leonel sobre as pedras roubadas de sua mina. Elias beija Benvinda. Ariosto surpreende Deodora ao desmantelar seu plano contra Primo Cícero. Xaviera confronta Nivalda e Sabá Bodó, que acaba desmaiando ao saber que a filha Jessilaine está contra ele. Quinota e Zefa Leonel entram na Gruta Azul. Elias entrega a Ariosto uma caixa com dinamite. Seu Tico Leonel e Timbó armam a falsa morte de Primo Cícero. Marcelo Gouveia e Quinota passam mal na Gruta, e Artur e Zefa Leonel decidem deixar o local. Dracena e Zé Beltino declaram seu amor, e Blandina agride a ex-amiga. Marcelo Gouveia acredita que Primo Cícero está morto.