Filho caçula de Arlete Salles faz rara aparição na TV. Saiba quem é

Você sabia? O filho caçula da atriz Arlete Salles é fruto do casamento dela com humorista que já faleceu. Conheça o herdeiro

A atriz Arlete Salles foi surpreendida com a aparição do seu filho caçula, Gilberto Salles, de 55 anos, na TV. Ela estava ao vivo no programa Encontro, da Globo, quando a atração exibiu um depoimento do herdeiro para homenagear a artista.

O cineasta Gilberto é fruto do casamento de Arlete com o humorista Lúcio Mauro, que faleceu em 2019 após ser internado com problemas respiratórios. Os dois ficaram juntos entre 1958 e 1970.

Em seu depoimento na TV, Gilberto Salles relembrou quando acompanhava a mãe em seu trabalho. "O que falar sobre Arlette Salles? Como filho, eu tenho recordações legais, muito legais, de infância. Eu ia sempre no trabalho, né? Ela queria sempre mostrar, (e falava): 'meu filho, vou te mostrar no que é que a mamãe trabalha'. Aí eu ia para os estúdios, às vezes. E eu lembro das pessoas perguntando: 'Arlette, você trouxe o filhote?'. Eu lembro que ela dizia assim: hoje eu estou de mãe canguru'. Então essa é uma recordação muito vívida que eu tenho. Quanto artista, eu acho que isso é indiscutível. A gente não tem o que falar sobre isso. O trabalho está todo aí, todo o legado que ela tem. E toda essa experiência que ela teve com teatro, televisão, cinema, eu pude assistir de perto", disse ele.

E completou: "E disso tudo, eu aprendi a dedicação que ela tem ao trabalho. O quanto ela estuda antes de cada personagem que ela faz. E toda a mão de obra que ela tem. E é assim que a gente vê o resultado na tela. Mas o bastidor disso é bem trabalhoso. Ela é exemplo tanto para mim quanto para o meu irmão. Muito obrigado por tudo, muito obrigado mesmo".

Vale lembrar que Arlete também é mãe do ator Alexandre Barbalho, que também é fruto do casamento com Lúcio Mauro.

Gilberto Salles e Arlete Salles no programa Encontro - Foto: Reprodução / Globo