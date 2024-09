Felipe Hintze conta como foi voltar à Globo: 'Recebi mensagens furiosas'

Em entrevista à CARAS Brasil, Felipe Hintze reflete sobre representatividade na TV e dá detalhes sobre sua peça, Um Só, em temporada no Rio

Felipe Hintze (31) estava longe da TV desde quando interpretou o atrapalhado delegado Torres de Quanto Mais Vida, Melhor! (2022). Porém, neste ano, o ator foi convidado para uma participação em Família é Tudo e apareceu como o maldoso Renzo —seu primeiro personagem com "traços vilanescos muito perceptíveis", como define.

A volta à Globo foi surpreendente já que ele recebeu diversas mensagens de fãs defendendo Lupita (Daphne Bozaski) das maldades de seu personagem. "Ela tem uma grande aceitação do público, então eu recebi muitas mensagens de pessoas bem furiosas", conta Felipe Hintze à CARAS Brasil. "[Mas], o legal de fazer vilão é que a gente se diverte muito mais."

Para ele, também foi importante interpretar um personagem diferente e poder trazer representatividade e identificação para outras pessoas gordas. Hintze reforça o desejo de ver um protagonista gordo e afirma que, apesar de os elencos estarem cada vez mais diversos, ainda há muito espaço para melhorias.

"Acho que já perdi algumas oportunidades de personagens por ser gordo. Mas, é porque as pessoas não abriram a cabeça", diz. "Eu queria muito que pelo menos uma vez tivesse um protagonista gordo, que ele não ficasse coadjuvante, contanto a história de outra pessoa. Acredito que isso vai acontecer um dia, tenho essa esperança."

Com o fim da participação na trama global, o artista voltou a se dedicar para a peça Um Só, que está em temporada no Estúdio Film In, no Rio de Janeiro, até o próximo domingo, 15. Com roteiro de Alessandro Marson (Novo Mundo e Elas por Elas), o espetáculo promete uma experiência imersiva ao público.

Na trama, três atores disputam o papel de protagonista em um filme e transportam os espectadores para os bastidores das produções. "O público entra nessa imersão de estar em um estúdio de televisão, a peça é muito divertida", assegura o artista.

Para o futuro, Hintze garante que já tem alguns projetos encaminhados. Sem dar muitos detalhes, ele conta que, com o fim da temporada de Um Só, continuará no Rio de Janeiro para começar os ensaios de Névoa, sua próxima peça.

