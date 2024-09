Aisha Moura, de Família é Tudo, reforça humildade em meio a fama: 'Autoconsciência'

Em entrevista à Revista CARAS, Aisha Moura, de Família é Tudo, também revela mais detalhes sobre seu trabalho voluntário

Aisha Moura (24) ganhou notoriedade nacional ao interpretar Nicole, skatista de Família é Tudo (Globo). Apesar do maior reconhecimento e aumento da fama, a atriz assegura que não pretende deixar o momento subir à cabeça.

"Sou humilde, gosto de transitar por vários espaços e realidades diferentes e acho que eu tenho autoconsciência para manter isso ao longo da carreira", diz Aisha Moura , em entrevista à Revista CARAS. "Não vou perder a minha essência."

Estudante de Relações Internacionais, a atriz diz que sua personalidade e profissões acabam se entrelaçando na área de projetos sociais. O curso a atraiu por dar a possibilidade de estudar História e Política, e ainda assim, manter as aulas de teatro em paralelo.

Moura conta que participou de um trabalho voluntário com crianças refugiadas da Venezuela em uma escola do Rio de Janeiro. "Essas crianças passam por situações complicadas, não falam nossa língua direito e, por meio da arte e da atuação a gente consegue ajudá-las a se abrirem, a se expressarem", diz ela, que fez o primeiro trabalho na TV, Amor de Mãe, no segundo período da faculdade.

Filha de uma coreógrafa brasileira e um curador de festivais alemão, a atriz nasceu na Alemanha e veio para o Brasil com apenas seis anos. Hoje, ela assegura que as crianças a ensinaram muito e que carrega as bagagens consigo.

"[Isso] faz parte de mim. Gosto muito de criança e, antes da faculdade, eu passei três meses no Zimbábue em um voluntariado com crianças e aprendi muita coisa. Com as refugiadas, eu aprendi que a gente não tem controle sobre a vida, mas sempre existe a possibilidade de a gente se adaptar e ser feliz."

