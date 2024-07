Eliana surge com look preto nada básico para evento do programa Saia Justa

Recém-contratada pela Globo, Eliana participa de sua primeira coletiva de imprensa na emissora e aparece deslumbrante com look todo preto

A apresentadora Eliana participou de sua primeira coletiva de imprensa nos estúdios da Globo para celebrar a nova temporada do programa Saia Justa, que terá o comando dela no GNT a partir de agosto. Na tarde desta terça-feira, 30, ela se reuniu com Tati Machado, Rita Batista e Bela Gil para falarem sobre o novo projeto.

No evento, a loira caprichou em seu look. Ela apareceu com um modelito todo preto, mas nada básico. A estrela apostou em uma saia longa de couro com fenda na perna, sapatos de salto altíssimo, regata cavada, jaqueta de couro e colar dourado.

Vale lembrar que Eliana assinou o contrato com a Globo em junho de 2024, após sair do SBT. Ela vai apresentar a nova temporada do Saia Justa, no GNT, a nova edição do The Masked Singer Brasil, na Globo, e também a atração Vem Que Tem, que é exibida na época da Black Friday.

Eliana celebra ida para a Globo

A apresentadora Eliana oficializou sua ida para a Globo com sua primeira aparição na emissora carioca após a assinatura do contrato na última semana. No dia 30 de junho, ela surgiu em uma entrevista no Fantástico e falou sobre sua transição de emissoras. Na semana passada, ela se despediu do SBT depois de 15 anos de trabalho e logo assinou com a Globo.

"Cada vivência, tudo o que eu experimentei, tanto falando com o público infantil, depois passando pelo público família, e chegando por aqui… A transição de emissora, da minha parte, eu precisei de muita coragem para fazer. Não é que as coisas não estavam fluindo, estavam muito bem, eu precisava desse movimento. Quando eu fiz 50 anos, eu saquei que alguma coisa estava diferente. Alguma chavinha virou. É um ano muito diferente na minha vida”, disse ela.

Eliana ainda contou quais vão ser os seus primeiros projetos no Grupo Globo. Ela é a nova apresentadora do programa Saia Justa, que voltará ao ar no GNT com um novo time de estrelas: Eliana, Tati Machado, Rita Batista e Bela Gil. Além disso, ela vai comandar o programa The Masked Singer Brasil e também o Vem Que Tem, que é anual. "Vou fazer dois projetos completamente diferentes. Primeiro é o Saia Justa, que tem 20 anos e fala tanto com a mulher, e depois a diversão e a alegria do programa familiar, o The Masked Singer. Tem o carinho dos meus filhos que amam esse formato, pegar esse bastão vindo de uma cantora tão querida que é a Ivete e muito legal, é astral. Muitos imaginavam será que ela vai demorar para voltar para a TV aberta? Não! É logo mais, estou muito feliz", afirmou.

"É curioso porque vou estrear na rede Globo em agosto, e agosto é um mês de eternas na minha vida profissional. Agosto foi quando eu fui mãe pela primeira vez do Arthur. É um mês de muitos acontecimentos na minha vida", afirmou ela.