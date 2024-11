Saiba quanto o filho caçula de Faustão gastou no leilão de Ronaldo Fenômeno

Filho caçula de Faustão, o jovem Rodrigo foi ao leilão de Ronaldo Fenômeno junto com sua mãe e comprou um dos lotes do evento

Filho caçula de Faustão e Luciana Cardoso, o jovem Rodrigo, de 16 anos, comprou um dos lotes do leilão beneficente de Ronaldo Fenômeno na noite de quinta-feira, 21, em São Paulo. Ele foi ao evento junto com a mãe e deu o lance vencedor para comprar uma experiência.

comprou a experiência de um encontro com o lutador de MMA Charles do Bronx, que já foi campeão no UFC. De acordo com o Portal Leo Dias, ele gastou R$ 160 mil em seu lance vencedor. Em sua experiência, o rapaz poderá assistir a um treino pré-luta e também à disputa em si junto com um acompanhante. Além disso, ele poderá ver a pesagem e jantar com o lutador na véspera da luta.

O adolescente é fã lutas e MMA, sendo que até participa da equipe Chute Boxe Diego Lima.

Leia também: Saiba qual valor foi arrecadado no leilão de Ronaldo Fenômeno

A recuperação de Faustão após os transplantes

Esposa do apresentador Faustão, a produtora Luciana Cardoso marcou presença no leilão beneficente do ex-jogador de futebolRonaldo Fenômeno e Celina Locks na noite desta quinta-feira, 21, em São Paulo. Ela chegou ao evento junto com seu filho caçula, Rodrigo, de 16 anos, e fez um comentário sobre a saúde do marido.

Fausto Silva está longe da TV desde 2023 e cuida da saúde após passar por dois transplantes de órgãos há um ano. Ele fez um transplante de coração e outro de rim em pouco tempo. Desde então, ele está focado em sua recuperação.

Inclusive, a esposa dele disse que o comunicador segue atento aos cuidados com a saúde. "Ainda temos muito caminho pela frente. O problema ainda não foi superado. Estamos fazendo o trabalho que precisa ser feito. Mas a união familiar é o mais importante, traz a força para que cada obstáculo seja superado no dia a dia", disse ela ao site Quem.