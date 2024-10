Famosos lamentam a morte de ex-funcionário da Globo: ‘Muito triste'

Sandy, Samuel Rosa, Ivete Sangalo e mais famosos usaram as redes sociais para lamentar a morte de ex-funcionário do ‘Altas Horas’, na Globo

Na última terça-feira, 15, Serginho Groisman anunciou nas redes sociais a morte de Toninho, um amigo próximo e ex-funcionário com quem trabalhou por 30 anos em seu programa 'Altas Horas', da Globo. Em seu perfil, o apresentador lamentou a perda e recebeu mensagens de solidariedade de diversos famosos, incluindo Sandy e Samuel Rosa.

Nos comentários da publicação de Serginho, as celebridades, principalmente do ramo musical e jornalístico, prestaram suas condolências e expressaram tristeza pela morte de Toninho. Como ele atuava nos bastidores do programa, era uma presença constante por lá e muito querida pelos convidados dos Altas Horas.

Sandy foi uma das famosas que expressou sua tristeza pela partida: “Muito triste… Um cara muito carinhoso, muito querido. Meus sentimentos à você, à família e a todos que o amavam”, a cantora escreveu. Samuel Rosa também lamentou: “Uma das figuras mais simpáticas e carinhosas da TV brasileira. Muita saudade Toninho. Vá em paz meu amigo”, declarou.

“Grande amigo, Toninho! Meu irmão desde a época do SBT. Saudade”, Falcão relembrou a época em que trabalhou com o colega. “Meu Deus, o Toninho sempre foi um querido. Que tristeza! Que Deus conforte a família”, disse o jornalista Phelipe Siani. “Que triste. Ele sempre recebeu a gente com muito carinho e sempre disponível!”, Ivete Sangalo lamentou.

Famosos lamentam a morte de ex-funcionário da Globo - Reprodução/Instagram

O que aconteceu com Toninho?

Em seu comunicado, Serginho Groisman decidiu respeitar a privacidade da família e do ex-funcionário, que não era uma figura pública, e não revelou a causa da morte. No entanto, o apresentador fez questão de exaltar a amizade e a parceria, prestando suas condolências aos familiares: “Hoje nosso querido Toninho nos deixou”, ele iniciou.

“Trabalhou comigo por mais de 30 anos com incrível dedicação porque teve vocação e amor. Por isso criou incríveis e fortes amizades. A tristeza entre nós é muito grande Todos que tiveram o privilégio de conviver com ele reconheciam a magia que tinha no sorriso e abraço. Agora é hora de abraçar Ana e Dani, esposa e filha. Descanse agora meu amigo. Nosso amigo”, Serginho se despediu.